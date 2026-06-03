Am 29. und 30. Mai veranstaltete das Auktionshaus Julien’s im Hard Rock Café am Times Square in New York City eine Live-Auktion, bei der Objekte der „Music Icons“-Reihe versteigert wurden. Darunter auch einige Besitztümer des ehemaligen Kiss-Lead-Gitarristen Ace Frehley, der im Oktober 2025 infolge eines Sturzes an einem Schädel-Hirntrauma verstarb.

Budokan

Frehleys legendäre „Budokan“ Gibson Les Paul wurde auf $400.000 bis $600.000 geschätzt und verkaufte sich letztendlich für $512.000. Die Custom-Gitarre begleitete den Gitarristen bei allen Kiss-Konzerten auf der „Rock And Roll Over“-Tour (1976). Bei der „Dynasty“-Tour (1979) war sie auch dabei.

Seinen Spitznamen bekam das Instrument, als Kiss 1977 vier mal hintereinander in Japans Nippon Budokan Arena spielten. Die Gitarre wurde außerdem bei den Aufnahmen von LOVE GUN (1977) verwendet. Ab 1979 bis zu seinem Ausstieg 1982 verwendete Frehley die Gitarre nur noch sporadisch oder als Ersatz.

Weitere Schätze

Die Auktion umfasste außerdem noch Frehleys Super Bowl XXXIII 1997 Gibson Signature Les Paul, die für $57.600 verkauft wurde, sowie die 1996 Sanchez Custom Gibson Les Paul Jr für $57.000. Außerdem ein getragenes „Destroyer“-Bühnenkostüm, einen Jumpsuit für $11.520, der ein Geschenk von The New York Dolls-Bassist Arthur Kane war, und eine „Rock And Roll Over“-Tour-Jacke (1977) für $8.960.

Abgesehen von diesen Frehley-Erinnerungsstücken konnten Sammler mit dem nötigen Geld auch Kirk Hammetts erste „Ouija“-ESP-Gitarre ersteigern sowie eine von Johnny Cash gespielte 1954 Martin D-18 Akustikgitarre. Außerdem eine Charvel Art Series-Gitarre von Eddie Van Halen oder die Gibson HR Fusion, die Guns N‘ Roses-Gründungsgitarrist Izzy Stradlin im Video zu ‘Welcome To The Jungle’ spielt.