Gene Simmons entschuldigt sich für Kommentar

Kiss-Bassist Gene Simmons
Kiss-Bassist Gene Simmons
Foto: Getty Images, Harry How. All rights reserved.
von
Gene Simmons bat öffentlich für seinen Kommentar über den Tod des ehemaligen Band-Kollegen Ace Frehley um Entschuldigung.
Gene Simmons hat sich entschuldigt: Der Kiss-Bassist bat um Verzeihung für seinen Kommentar zum Tod seines ehemaligen Band-Kollegen Ace Frehley. Diesbezüglich verfasste er am 10. Dezember einen Post in den Sozialen Medien.

Demütig sein

In dem Post auf X heißt es: „Rückblickend kann ich sagen, dass die Worte, die ich gewählt habe, falsch waren. Ich möchte mich demütig entschuldigen. Ich schwöre, dass ich nie intendiert habe, Ace oder seine Hinterlassenschaft zu verletzen, aber wenn ich meine Worte lese, verstehe ich, wie ich alle damit verletzen konnte. Nochmal entschuldige ich mich. Ich habe Ace immer geliebt. Immer.“

Schlechte Entscheidungen

In einem Interview mit der New York Post vom 6. Dezember hatte Simmons angebracht, dass „schlechte Entscheidungen“ zu dem Tod des ehemaligen Kiss-Gitarristen geführt hätten.

Dort sagte er: „Er hat sich geweigert, Ratschläge von Menschen anzunehmen, denen er wichtig war und die versuchten, ihn dazu zu bringen, seinen Lebensstil zu ändern. Die Treppe herunterzufallen – ich bin zwar kein Arzt – bringt einen nicht um. Da waren wohlmöglich noch andere Probleme im Spiel – und es bricht mir das Herz.“ Außerdem fügte er hinzu: „Man erntet, was man sät.“

2016 hatte Simmons einen ähnlichen Kommentar zu dem Tod von Prince gemacht. Damals sagte er: „Wie lächerlich, dass er sich umgebracht hat. Macht euch nichts vor – das ist das, was er getan hat. Ich sage es euch: Das ist, was Alkohol und Drogen tun. Es ist ein langsamer Tod.“ Auch damals entschuldigte er sich für seine Aussage.

Ace Frehly starb Mitte Oktober 2025 im Krankenhaus, zwei Wochen nachdem er eine Treppe hinuntergestürzt war und sich ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hatte. Seine Familie entschied sich schließlich dazu, die lebenserhaltenen Maßnahmen abzuschalten.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Ace Frehley Alkohol Drogen gene simmons kiss Prince Tod
