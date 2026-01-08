Toggle menu

Linkin Park: Fußt ‘Stranger Things’ auf ‘In The End’-Clip?

Chester Bennington mit Linkin Park beim Auftritt im Arrowhead Pond in Anaheim (2001)
Chester Bennington mit Linkin Park beim Auftritt im Arrowhead Pond in Anaheim (2001)
Foto: Redferns, Christina Radish. All rights reserved.
von
‘Stranger Things’- und Linkin Park-Fans meinen, Ähnlichkeiten zwischen dem Serienfinale und dem ‘In The End’-Video ausgemacht zu haben.
In der finalen Staffel von ‘Stranger Things’ spielt sich einiges der Handlung in einer dystopischen Zwischenwelt ab, wo eine karge, wüstenähnliche Szenerie mit rot-oranger Farbpalette vorherrscht. In den Sozialen Medien meinen nun einige Nutzer, Parallelen dazu in einem bekannten Musikvideo erkannt zu haben — und zwar im inzwischen 2,17 Milliarden YouTube-Views verzeichnenden Clip zu ‘In The End’, einem Linkin Park-Klassiker vom Debütalbum HYBRID THEORY.

Auffällig

So finden sich in den Socials zahlreiche Querverweise, Vergleiche, Gegenüberstellungen und zum Teil auch kreative KI-Videos (siehe unten). Ein User hat beispielsweise die ‘Stranger Things’-Charaktere Eleven und Vecna in das ‘In The End’-Video bauen lassen, welche sodann den Anfang des Songs singen beziehungsweise rappen. Den zugehörigen Clip teilte Linkin Park-DJ Joe Hahn sogar in einer mittlerweile abgelaufenen Instagram-Story.

Angesichts des hergestellten Zusammenhangs drängt sich hier natürlich der Scherz „It starts with one thing/ Vecna doesn’t know why“ auf, den Fans in den sozialen Medien geprägt haben. Ein anderer User witzelt: „Mein Lieblingsteil des ‘Stranger Things’-Finales war, wie der finale Kampf am selben Ort stattfand, an dem Linkin Park ein Musikvideo gedreht haben.“ Ob die Erfinder der Fantasy-Serie, die Duffer-Brüder, sich wirklich von dem Clip beeinflusst oder inspiriert haben, kann man derzeit nicht festmachen — dazu geäußert haben sie sich bislang nicht.

Mit dem Finale der letzten letzten Season ist ‘Stranger Things’ bekanntlich abgeschlossen — Linkin Park erfreuen sich daran, wie gut ihr Comeback mit der neuen Sängerin Emily Armstrong angenommen wird. Mit ihrem 2024er-Album FROM ZERO im Gepäck gehen Mike Shinoda und Co. dieses Jahr weiter auf Tour und spielen in diesem Zuge auch acht Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Linkin Park — Live 2026

  • 01.06. Hamburg, Volksparkstadion
  • 03.06. Hamburg, Volksparkstadion
  • 05.06. Nürburg, Rock am Ring
  • 07.06. Nürnberg, Rock im Park
  • 09.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion
  • 11.06. München, Allianz Arena
  • 12.06. München, Allianz Arena
  • 30.06. CH-Zürich, Stadion Letzigrund


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

