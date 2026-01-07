2025 war ein ereignisreiches Metal-Jahr, mit tränenreichen Tragödien, Glücksmomenten und natürlich reichlich neuer Musik. 2026 verspricht jetzt schon, ähnlich bewegt zu werden, mit seinen anstehenden Veröffentlichungen. Wir haben für euch eine Übersicht zusammengestellt.

Kreator KRUSHERS OF THE WORLD

Erste Instanz dieses Thrash-Frühjahrs ist der neue Longplayer von Kreator. Die Band legt mit KRUSHERS OF THE WORLD am 16. Januar ein mächtiges Album vor. Die Geschichte dazu könnt ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe lesen, die ihr hier bequem bestellen könnt!

Megadeth MEGADETH

Das neueste Werk der Thrash-Giganten erscheint noch am 23. Januar. Eigentlich ein Grund zur Freude, allerdings hat Frontmann Dave Mustaine schon angekündigt, dass es das letzte Megadeth-Album wird. Er kommentiert: „Wir haben über die Jahre viele Freundschaften geschlossen, und ich hoffe, euch alle auf unserer globalen Abschieds-Tour zu sehen. Seid nicht wütend, seid nicht traurig – freut euch für uns und feiert mit mir in den nächsten Jahren.“

Exodus TBA

Wem das noch nicht genug Thrash-Ladung ist, darf sich auch im März auf das neueste Exodus-Werk freuen. Lead-Gitarrist Gary Holt plauderte schon im Dezember das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum aus und kommt aus dem Schwärmen kaum mehr heraus. Offiziell angekündigt ist das lang erwartete Album allerdings noch nicht.

Mayhem LITURGY OF DEATH

Für diejenigen, die es krachiger und düsterer wollen, liefert die Black Metal-Institution Mayhem am 6. Februar ihre neueste Platte LITURGY OF DEATH ab. Die berühmt-berüchtigte norwegische Band veröffentlicht damit ihr siebtes Studioalbum.

Rob Zombie THE GREAT SATAN

Industrial-Fans aufgepasst: Der Horror-Meister Rob Zombie ist mit neuem Teufelszeug — ähh, mit neuer Musik zurück! THE GREAT SATAN erscheint am 27. Februar. Es ist das erste Album des Musikers seit fünf Jahren.

Clawfinger BEFORE WE ALL DIE

Wer noch ein wenig in den Neunzigern ausharren möchte, bevor er im hier und jetzt landet, kann sich auch ab dem 20. Februar BEFORE WE ALL DIE von Clawfinger anhören. Es ist das erste Studioalbum der Schweden seit ihrer letzten vollständigen Platte LIFE WILL KILL YOU, die 2007 erschien.

Black Label Society TBA

Noch ist nichts Genaues über das neue Studioalbum von Black Label Society bekannt. Nur, dass es Anfang des Jahres irgendwann erscheinen soll. Außerdem hat die Formation rund um Bandchef Zakk Wylde schon drei Singles veröffentlicht. Es bleibt spannend!

Auch sonst gibt es dieses Jahr noch viel neue Musik zu feiern. Es folgt eine (unvollständige) Liste spannender Rock- und Metal-Veröffentlichungen 2026.

Alter Bridge ALTER BRIDGE am 9. Januar

Beyond The Black BREAK THE SILENCE am 9. Januar

Soen RELIANCE am 16. Januar

Poppy EMPTY HANDS am 23. Januar

Puscifer NORMAL ISN’T am 6. Februar

Tailgunner MIDNIGHT BLITZ am 6. Februar

Sylosis THE NEW FLESH am 20. Februar

H-Blockx FILLIN_THE_BLANK am 6. März

The Gems YEAR OF THE SNAKE am 13. März

Axel Rudi Pell GHOST TOWN am 20. März

Gaerea LOSS am 20. März

Skindred YOU GOT THIS am 17. April

Evanescence TBA

Tony Iommi TBA

Amon Amarth TBA

