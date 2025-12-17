Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Amy Lee bestätigt: Album kommt 2026

Amy Lee, Evanescence
Evanescence @ Rock in Rio Festival, Brasilien am 15. September 2024.
Foto: AFP via Getty Images, MAURO PIMENTEL. All rights reserved.
von
Amy Lee bestätigte im Interview beim „KROQ Almost Accoustic Christmas“ ein neues Evanescence-Studioalbum, das 2026 erscheinen soll.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch

Wie es aktuell um ein neues Studioalbum steht, verriet Evanescence-Sängerin Amy Lee in einem aktuellen Interview vom 13. Dezember. In dem Gespräch mit Kevin Ryder backstage beim alljährlichen Weihnachtsfestival „KROQ Almost Accoustic Christmas“ des Los Angeles-Radiosenders KROQ-FM sprach Amy Lee unter anderem über die Arbeit an der neuen Platte.

Auf die Vermutung Ryders hin, das neue Album könnte im Frühling 2026 erscheinen, sagte sie: „Ja, lass uns erst mal nächstes Jahr festhalten. Ich muss noch ein paar Song-Texte schreiben, aber es läuft ganz gut und ich bin sehr gespannt, wie es wird.“

Im September gab Lee an, sie und ihre Band-Kollegen wären „halbwegs durch mit dem Prozess“ des nächsten Albums. „Ich würde sagen, wir sind über der Hälfte. Es wird langsam. Ich freue mich sehr“, sagte sie.

Beim „Almost Accoustic Christmas“ sprach Lee außerdem über ihr ereignisreiches Jahr und die Tourneeerfahrung als Vorband von Metallica. Evanescence beendeten vor Kurzem eine Tournee durch Australien und Neuseeland. Dort eröffneten sie an der Seite von Suicidal Tendencies für Metallica auf deren „M72 World“-Tournee.

Zudem brachten Amy Lee, Courtney LaPlante (Spiritbox) und Poppy dieses Jahr im September die gemeinsame Single ‘End Of You’ heraus. Außerdem sorgten Evanescence für die musikalische Untermalung eines Films: Ihr Song ‘Fight Like A Girl’ spielt über den Abspann des Films ‘Ballerina’.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Amy Lee Evanescence M72 World Tour Metallica neues Album Studio Suicidal Tendencies
Black Metal-Musiker täuschen Verschwinden vor
Slagmaur
Die Musiker der Black Metal-Bands Thorns und Slagmaur täuschten für eine Promo-Aktion ihr Verschwinden vor.
Musiker Snorre W. Ruch von Thorns und Rune „General Gribbsphiiser“ Røstad von Slagmaur sorgten zuletzt für Aufsehen in der Black Metal-Szene, weil sie als vermisst gemeldet wurden. Die Vermisstenmeldung und die Berichterstattung dazu stellten sich nun als gefälscht heraus. Stattdessen handelt es sich um einen PR-Stunt von Slagmaur, um ihr neues Album HULDERS RITUAL zu promoten. Im Wald verschwunden Auf der Website Fosen Folket wurde behauptet, die beiden Norweger seien im Wald wandern gegangen und nicht wieder aufgetaucht. Es kamen weitere Falschmeldungen hinzu, die den Vermisstenfall mysteriöser und bedrohlicher wirken lassen sollten. Darunter auch Meldungen über ein mit Fallen gespicktes…
Weiterlesen
Zur Startseite