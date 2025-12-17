Wie es aktuell um ein neues Studioalbum steht, verriet Evanescence-Sängerin Amy Lee in einem aktuellen Interview vom 13. Dezember. In dem Gespräch mit Kevin Ryder backstage beim alljährlichen Weihnachtsfestival „KROQ Almost Accoustic Christmas“ des Los Angeles-Radiosenders KROQ-FM sprach Amy Lee unter anderem über die Arbeit an der neuen Platte.

Auf die Vermutung Ryders hin, das neue Album könnte im Frühling 2026 erscheinen, sagte sie: „Ja, lass uns erst mal nächstes Jahr festhalten. Ich muss noch ein paar Song-Texte schreiben, aber es läuft ganz gut und ich bin sehr gespannt, wie es wird.“

Im September gab Lee an, sie und ihre Band-Kollegen wären „halbwegs durch mit dem Prozess“ des nächsten Albums. „Ich würde sagen, wir sind über der Hälfte. Es wird langsam. Ich freue mich sehr“, sagte sie.

Beim „Almost Accoustic Christmas“ sprach Lee außerdem über ihr ereignisreiches Jahr und die Tourneeerfahrung als Vorband von Metallica. Evanescence beendeten vor Kurzem eine Tournee durch Australien und Neuseeland. Dort eröffneten sie an der Seite von Suicidal Tendencies für Metallica auf deren „M72 World“-Tournee.

Zudem brachten Amy Lee, Courtney LaPlante (Spiritbox) und Poppy dieses Jahr im September die gemeinsame Single ‘End Of You’ heraus. Außerdem sorgten Evanescence für die musikalische Untermalung eines Films: Ihr Song ‘Fight Like A Girl’ spielt über den Abspann des Films ‘Ballerina’.

—

