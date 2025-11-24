Die schwedischen Viking-Metal-Titanen Amon Amarth brechen im Herbst 2026 zu einer monumentalen Live-Offensive auf, mit der sie Großbritannien und Europa im Sturm erobern werden. Die rein schwedische Invasion wird von der aufstrebenden Death Metal-Macht Orbit Culture und den legendären Melodic Death-Metallern Soilwork flankiert – gemeinsam entfesseln sie die volle Wucht der „The Allfather Awakens Tour“!

Nach einem triumphalen Sommer auf hoher See – mit Auftritten an der Seite von Slayer in Cardiff und London sowie einer US-Tour mit Pantera – kehren Amon Amarth mit einer vollkommen neuen, spektakulären Bühnenproduktion zurück. Die treue Gefolgschaft erwartet eine Produktion voller Ritual und Feuer, getragen von einem erweiterten Bühnen-Set, das selbst die größten Hallen erzittern lässt.

Amon Amarth + Orbit Culture + Soilwork – Tour 2026

16.10. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

17.10. Frankfurt, Festhalle

21.10. Hamburg, Sporthalle

30.10. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

31.10. Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

04.11. Bamberg, Brose Arena

07.11. Berlin, Velodrom

08.11. München, Zenith

