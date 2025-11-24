Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert: Amon Amarth

Amon-Amarth-2025-by-Tomas-Gidén
Foto: PR, Tomas Gidén. All rights reserved.
von
Amon Amarth kündigen die „The Allfather Awakens“-Headline-Tour 2026 in UK und Europa an mit Support von Orbit Culture und Soilwork.
Auch interessant

Die schwedischen Viking-Metal-Titanen Amon Amarth brechen im Herbst 2026 zu einer monumentalen Live-Offensive auf, mit der sie Großbritannien und Europa im Sturm erobern werden. Die rein schwedische Invasion wird von der aufstrebenden Death Metal-Macht Orbit Culture und den legendären Melodic Death-Metallern Soilwork flankiert – gemeinsam entfesseln sie die volle Wucht der „The Allfather Awakens Tour“!

Nach einem triumphalen Sommer auf hoher See – mit Auftritten an der Seite von Slayer in Cardiff und London sowie einer US-Tour mit Pantera – kehren Amon Amarth mit einer vollkommen neuen, spektakulären Bühnenproduktion zurück. Die treue Gefolgschaft erwartet eine Produktion voller Ritual und Feuer, getragen von einem erweiterten Bühnen-Set, das selbst die größten Hallen erzittern lässt.

Amon-Amarth-Tour-2026

METAL HAMMER präsentiert:

Amon Amarth + Orbit Culture + Soilwork – Tour 2026

  • 16.10. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
  • 17.10. Frankfurt, Festhalle
  • 21.10. Hamburg, Sporthalle
  • 30.10. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena
  • 31.10. Oberhausen, Rudolf Weber-Arena
  • 04.11. Bamberg, Brose Arena
  • 07.11. Berlin, Velodrom
  • 08.11. München, Zenith

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 28.11., 10 Uhr)

Themen

amon amarth Live Orbit Culture Präsentation Soilwork Tour 2026 Tournee
