Tony Iommi hat sich Ende 2025 mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Darin bilanziert der Black Sabbath-Gitarrist, was sich bei ihm vergangenes Jahr zugetragen hat. Außerdem gibt der 77-Jährige einen Ausblick darauf, was 2026 bei ihm ansteht — und dabei verspricht die Heavy Metal-Legende, dass sein lang erwartetes neues Soloalbum „definitiv“ erscheinen wird.

Rückblick und Ausblick

„Ich hoffe, ihr hattet tolle Weihnachten“, fängt Tony Iommi seinen Bericht an. „2025 hat für mich wirklich gut begonnen.“ Alsdann zählt der Gitarrist die Wiederveröffentlichung des Black Sabbath-Werks THE ETERNAL IDOL (ursprünglich von 1987) mit Tony Martin als Sänger auf. Ein weiteres Highlight war die Kollaboration mit Robbie Williams — vor allem, weil das einstige Take That-Mitglied den Track ‘Rocket’ sogar als Single ausgekoppelt hat.

Weiter erhielten die Originalmitglieder von Black Sabbath — sprich: Frontmann Ozzy Osbourne, Bassist Geezer Butler, Schlagzeuger Bill Ward und eben Tony Iommi — den „Freedom Of The City“-Preis ihrer Heimatstadt Birmingham. „An diesem Punkt waren wir schon dabei, für die ,Back To The Beginning‘-Show im Villa-Stadion zu proben. Die vielen Bands, die auftauchten, um Black Sabbath zu unterstützen, waren einfach fantastisch. Was für ein tolles Ereignis. […] Es ist nur bedauerlich und traurig, dass Ozzy ein paar Wochen danach verstorben ist. Möge er in Frieden ruhen.“

Später kommt Tony Iommi darauf zu sprechen, was er dieses Jahr vorhat. „Und dann soll 2026 natürlich definitiv, definitiv mein Soloalbum erscheinen. Und ich freue mich wirklich darauf. Ich genieße es, es zu machen. Und es hat großartigen Spaß gemacht. Ich hoffe echt, euch gefällt es. Aber ich halte euch in Bezug darauf, was damit geschieht und wann es veröffentlicht werden wird, mehr auf dem Laufenden, während wir weitermachen. In der Zwischenzeit wünsche ich euch ein äußerst frohes neues Jahr. Passt auf euch auf. Alles Gute.“

—

