Musiker Colin Burgess weilt nicht mehr unter uns. Der Australier war der erste Schlagzeuger bei den Hard Rock-Veteranen AC/DC.

AC/DC trauern um ihren Original-Drummer Colin Burgess. Der Rocker wurde 77 Jahre alt. "Es ist sehr traurig, vom Tod von Colin Burgess zu hören", schreiben Angus Young und Co. dazu in den Sozialen Medien. "Er war unser erster Schlagzeuger und ein sehr respektierter Musiker. Wir haben glückliche Erinnerungen an ihn. Rocke in Frieden, Colin." Zur Todesursache liegen bislang keine Informationen vor. Zu hart gefeiert? Colin Burgess stieg 1973 bei AC/DC ein. Sein erstes Live-Konzert mit der Band spielte er am Silvesterabend jenes Jahres im Chequers Nachtclub in Sydney. Neben Burgess mischten zu dieser Zeit noch Angus und Malcolm Young an den…