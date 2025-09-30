Das komplette Interview mit Rage findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Peavy, auf dem Vorgängeralbum AFTERLIFELINES (2024) hast du unter anderem die Ausrottung der Orang-Utans (‘Dead Man’s Eye’) und die Plastikverschmutzung der Ozeane (‘Toxic Waves’) thematisiert. A NEW WORLD RISING ist trotz diverser Bedrohungslagen eine optimistische Prognose. Woher nimmst du deine Zuversicht?

Peter „Peavy“ Wagner: Seit anderthalb Jahren fühle ich mich gesundheitlich deutlich besser – und das hebt meine Stimmung spürbar an. Diese neue Kraft hat auch Rage als Band gestärkt. Wir sind enger zusammengewachsen, was für einen regelrechten Kreativschub gesorgt hat. Nach den düsteren Texten auf AFTERLIFELINES stellte sich mir die Frage: Wie soll es weitergehen? Da lag es nahe, wieder nach vorne zu schauen. Aus der Asche erwächst neues Leben – und mit diesem die Hoffnung, dass nicht nur ich selbst, sondern wir alle gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten können.

MH: Wie genau stellst du dir diese bessere Zukunft vor?

P: Politik und Wissenschaft malen oft düstere Szenarien – viele davon sind berechtigt. Doch wer selbstbestimmt leben will, darf sich von Angst nicht lähmen lassen. Deshalb lautet die Kernbotschaft von A NEW WORLD RISING: Resigniert nicht und packt Veränderungen mit einem gestalterischen Willen an.

MH: Manchmal stößt man mit seiner Musik auch außerhalb der Szene auf offene Ohren. Der auf WELCOME TO THE OTHER SIDE (2001) erschienene Song ‘Straight To Hell’ war Teil des Soundtracks von ‘Der Schuh des Manitu’ (2001). Für die Fortsetzung ‘Das Kanu des Manitu’ habt ihr diesen nun unter dem Titel ‘Straight To Hell ’25’ neu aufgenommen. Wie kam es dazu?

P: Das ist der Grund, warum A NEW WORLD RISING überhaupt so schnell nach AFTERLIFELINES erscheint. Bully (Michael Herbig, Regisseur – Anm.d.A.) hat gefragt, ob wir wieder mit an Bord wären. Aber er wollte eine neue, zeitgemäße Version des Songs. So ist ‘Straight To Hell ’25’ entstanden. Wir stehen schon lange in Kontakt, und er übernahm das Lektorat für das Kapitel über ‘Der Schuh des Manitu’ in meiner Biografie. Indem ich all diese Dinge rekapitulierte und die Vergangenheit reflektiert betrachtete, konnte ich damit abschließen und gestärkt nach vorne blicken – in eine aussichtsreiche Zukunft.

Wie A NEW WORLD RISING inhaltlich mit AFTERLIFELINES zusammenhängt, wie Peavys Biografie ihm selbst geholfen hat und welche Gefahren er durch die KI sieht, lest ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.