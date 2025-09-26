Toggle menu

Die Metal-Alben der Woche vom 26.09. mit Amorphis, Rage u.a.

von

Die Metal-Alben der Woche vom 26.09. mit Amorphis, Rage u.a.

  • Amorphis BORDERLAND
    Amorphis BORDERLAND
  • Curse Of Cain ACHTUNG!
    Curse Of Cain ACHTUNG!
  • Darkness THE DEATH SQUAD CHRONICLES
    Darkness THE DEATH SQUAD CHRONICLES
  • Dying Wish FLESH STAYS TOGETHER
    Dying Wish FLESH STAYS TOGETHER
  • Fauna OCHRE & ASH
    Fauna OCHRE & ASH
  • From Fall To Spring ENTRY WOUNDS
    From Fall To Spring ENTRY WOUNDS
  • Indecent Behavior SICK
    Indecent Behavior SICK
  • Mors Principium Est DARKNESS INVISIBLE
    Mors Principium Est DARKNESS INVISIBLE
  • Paradox MYSTERIUM
    Paradox MYSTERIUM
  • Rage A NEW WORLD RISING
    Rage A NEW WORLD RISING
  • Revocation NEW GODS, NEW MASTERS
    Revocation NEW GODS, NEW MASTERS
  • Terra Atlantica OCEANS
    Terra Atlantica OCEANS
  • The Vintage Caravan PORTALS
    The Vintage Caravan PORTALS
  • Vintersorg VATTENKRAFTERNAS SPEL
    Vintersorg VATTENKRAFTERNAS SPEL
  • Warcoe UPON ALL THRONES
    Warcoe UPON ALL THRONES
  • ZSK FEUER UND PAPIER
    ZSK FEUER UND PAPIER
Amorphis BORDERLAND und Rage A NEW WORLD RISING gehören zu den wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 26.09.2025.
Amorphis

„Es ist in der Tat beeindruckend, auf welch hohem Niveau Amorphis stetig abliefern. Nach der Trilogie (bestehend aus UNDER THE RED CLOUD (2015), QUEEN OF TIME (2018) und HALO (2022)) kommt mit BORDERLAND nun wieder ein eigenständiges Werk. Nicht nur Sänger Tomi Joutsen zeigt erneut, was er kann. Klar singend in der leicht poppigen Eröffnungsnummer ‘The Circle’ oder mit tiefen Growls in der darauffolgenden Wuchtbrumme ‘Bones’ – Joutsen packt gleich zu Beginn der neuen Platte sein Repertoire auf den Tisch.

Doch nicht nur er, sondern auch der Rest der Band glänzt mit Können und Kreativität. Ebenso sind nicht nur die ersten beiden Nummern Mitsinggaranten. ‘Dancing Shadow’ überzeugt vor allem durch die zauberhaften Klaviertöne und melancholische Melodiebögen. Selbst als der Song richtig in Gang kommt, bleiben die verträumten Genussmomente, die gefühlt stark an ‘The Bee’ erinnern.[…]“ (Heidi Skrobanski)

Borderland
Borderland

Rage

„Was zur Hölle ist derzeit im Hause Rage los? Nach dem Doppelschlag AFTERLIFELINES von 2024 bringt das Trio aus Nord-rhein-Westfalen schon wieder ein neues Album hervor – und was für eines! A NEW WORLD RISING beginnt mit einem das Setting erklärenden Einsprecher vor sanften Gitarren und serviert in der Folge treibenden Heavy Metal am Fließband – mal hymnisch-hittig ausgespielt (‘Against The Machine’, ‘Next Generation’) oder mit feierbaren Chören verstärkt (‘Freedom’), mal mit Thrash-Schlagseite und sogar Growls dargeboten (‘We’ll Find A Way’, ‘Cross The Line’).

Abwechslung bieten die überzeugende Power-Ballade ‘Fire In Your Eyes’ sowie die düsteren Stampfer ‘Paradigm Change’ und ‘Fear Out Of Time’. Dass Peavy Wagner nicht zu den glockenklarsten Sängern zählt, sondern jede Menge Emotion und Schmutz von der Straße einbringt, passt zum Gesamtgebilde und unterstreicht die Authentizität der Truppe. […]“ (Katrin Riedl)

A New World Rising
A New World Rising

Themen

A NEW WORLD RISING Alben amorphis BORDERLAND Neuerscheinungen rage Veröffentlichungen
