Die Metal-Alben der Woche vom 26.09. mit Amorphis, Rage u.a.

„Es ist in der Tat beeindruckend, auf welch hohem Niveau Amorphis stetig abliefern. Nach der Trilogie (bestehend aus UNDER THE RED CLOUD (2015), QUEEN OF TIME (2018) und HALO (2022)) kommt mit BORDERLAND nun wieder ein eigenständiges Werk. Nicht nur Sänger Tomi Joutsen zeigt erneut, was er kann. Klar singend in der leicht poppigen Eröffnungsnummer ‘The Circle’ oder mit tiefen Growls in der darauffolgenden Wuchtbrumme ‘Bones’ – Joutsen packt gleich zu Beginn der neuen Platte sein Repertoire auf den Tisch.

Doch nicht nur er, sondern auch der Rest der Band glänzt mit Können und Kreativität. Ebenso sind nicht nur die ersten beiden Nummern Mitsinggaranten. ‘Dancing Shadow’ überzeugt vor allem durch die zauberhaften Klaviertöne und melancholische Melodiebögen. Selbst als der Song richtig in Gang kommt, bleiben die verträumten Genussmomente, die gefühlt stark an ‘The Bee’ erinnern.[…]“ (Heidi Skrobanski)

„Was zur Hölle ist derzeit im Hause Rage los? Nach dem Doppelschlag AFTERLIFELINES von 2024 bringt das Trio aus Nord-rhein-Westfalen schon wieder ein neues Album hervor – und was für eines! A NEW WORLD RISING beginnt mit einem das Setting erklärenden Einsprecher vor sanften Gitarren und serviert in der Folge treibenden Heavy Metal am Fließband – mal hymnisch-hittig ausgespielt (‘Against The Machine’, ‘Next Generation’) oder mit feierbaren Chören verstärkt (‘Freedom’), mal mit Thrash-Schlagseite und sogar Growls dargeboten (‘We’ll Find A Way’, ‘Cross The Line’).

Abwechslung bieten die überzeugende Power-Ballade ‘Fire In Your Eyes’ sowie die düsteren Stampfer ‘Paradigm Change’ und ‘Fear Out Of Time’. Dass Peavy Wagner nicht zu den glockenklarsten Sängern zählt, sondern jede Menge Emotion und Schmutz von der Straße einbringt, passt zum Gesamtgebilde und unterstreicht die Authentizität der Truppe. […]“ (Katrin Riedl)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.