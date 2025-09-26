Toggle menu

Rage A NEW WORLD RISING

Heavy Metal, Steamhammer/SPV (13 Songs / VÖ: 26.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5.5/ 7
Was zur Hölle ist derzeit im Hause Rage los? Nach dem Doppelschlag AFTERLIFELINES von 2024 bringt das Trio aus Nord-rhein-Westfalen schon wieder ein neues Album hervor – und was für eines! A NEW WORLD RISING beginnt mit einem das Setting erklärenden Einsprecher vor sanften Gitarren und serviert in der Folge treibenden Heavy Metal am Fließband – mal hymnisch-hittig ausgespielt (‘Against The Machine’, ‘Next Generation’) oder mit feierbaren Chören verstärkt (‘Freedom’), mal mit Thrash-Schlagseite und sogar Growls dargeboten (‘We’ll Find A Way’, ‘Cross The Line’). Abwechslung bieten die überzeugende Power-Ballade ‘Fire In Your Eyes’ sowie die düsteren Stampfer ‘Paradigm Change’ und ‘Fear Out Of Time’. Dass Peavy Wagner nicht zu den glockenklarsten Sängern zählt, sondern jede Menge Emotion und Schmutz von der Straße einbringt, passt zum Gesamtgebilde und unterstreicht die Authentizität der Truppe. Das Material überzeugt mit Kreativität und Kraft, regt zum Headbangen an und bewegt (auch dank der Fokussierung auf Positives); die Absenz von Orchestrationen fällt dabei nicht größer ins Gewicht. Den augenzwinkernden Clou serviert die Gruppe zum Schluss: Passend zum Kinofilm ‘Das Kanu des Manitu’ legt sie eine zum Schmunzeln anregende Neufassung ihres wohl bekanntesten Riff(er)s ‘Straight To Hell’ vor, die daran erinnert, dass Rage schon immer eine besondere Band waren. Geändert hat sich daran in all den Jahren nichts – ganz im Gegenteil!

Euroblast 2025: Alle Infos zum Festival
Das Euroblast Festival lockt Progressive-Fans aus aller Welt nach Köln, so auch 2025. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Festival!
Datum Das Euroblast Festival findet vom 26. bis zum 28. September 2025 statt. Veranstaltungsort Köln (Deutz), Essigfabrik Adresse: Siegburger Straße 110 50679 Köln www.euroblast.net / instagram.com/euroblast_official Preise & Tickets Tages-Tickets ab 49,- Euro findet ihr hier.     Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Hier die bisherigen Band-Bestätigungen: Abbie Falls Baïkal Benthos The Broken Horizon Burden To Atlas Cevret The Dear Hunter Distant Dream Dream State Dvne Esoterica Haken The Intersphere Intervals Isbjörg Ron Minis Necrotted Night Verses No Oath Ron Minis Royal Sorrow Second Horizon Sunborn Tesseract Vianova Voyager Walkways…
Weiterlesen
