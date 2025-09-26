Back In Black – das Metal-Update

Tomas Lindberg ist tot. METAL HAMMER gedenkt At The Gates-Sänger „Tompa“, der im Alter von nur 52 Jahren verstorben ist. Umbruch bei Kissin’ Dynamite: Sänger Hannes Braun verkündet seinen Ausstieg. Was bedeutet das für die Band? Und was ist eigentlich los bei Watain?

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Amorphis BORDERLAND

Vintersorg VATTENKRAFTERNAS SPEL

Orbit Culture DEATH ABOVE LIFE

Dirkschneider & The Old Gang BABYLON

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Rage veröffentlichen ihr neues Album A NEW WORLD RISING – unser Autor Tom Lubowski im Interview mit Sänger und Bassist Peavy Wagner.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 10.10.2025. Dann zu Gast: Iron Maiden!

—

