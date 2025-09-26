Toggle menu

METAL HAMMER Podcast Folge 113 mit Rage

Rage im Interview! METAL HAMMER gedenkt dem verstorbenen Tomas „Tompa“ Lindberg (At The Gates). Neue Alben von Amorphis, Dirkschneider u.a.
Back In Black – das Metal-Update

Tomas Lindberg ist tot. METAL HAMMER gedenkt At The Gates-Sänger „Tompa“, der im Alter von nur 52 Jahren verstorben ist. Umbruch bei Kissin’ Dynamite: Sänger Hannes Braun verkündet seinen Ausstieg. Was bedeutet das für die Band? Und was ist eigentlich los bei Watain?

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Rage veröffentlichen ihr neues Album A NEW WORLD RISING – unser Autor Tom Lubowski im Interview mit Sänger und Bassist Peavy Wagner.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 10.10.2025. Dann zu Gast: Iron Maiden! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!


