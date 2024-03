Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Judas Priest, Venues, Job For A Cowboy und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Bloodorn 'Under The Secret Sign' Bülent Ceylan 'Brüder' feat. Saltatio Mortis Goat Major 'Snakes (Goddess Of The Serpent)' Job For A Cowboy 'Beyond The Chemical Doorway' Judas Priest 'Crown Of Horns' (den Song gibt's physisch noch vor Album-Release hier zu erwerben -> www.metal-hammer.de/judaspriest!) One Morning Left 'Emerald Dragon' Our Mirage 'Farewell' Svalbard 'To Wilt Beneath The Weight' Temperance 'Full Of Memories' Venues 'Unspoken Words' Voidfallen 'Tread With The Ghosts'