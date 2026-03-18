Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Jello Biafra (Ex-Dead Kennedys) auf dem Weg der Besserung

Jello Biafra bei einem Auftritt beim Rebellion Festival am 7. August 2016 im englischen Blackpool
Jello Biafra bei einem Auftritt beim Rebellion Festival am 7. August 2016 im englischen Blackpool
Foto: Redferns via Getty Images, Lorne Thomson. All rights reserved.
von
Der ehemalige Dead Kennedys-Frontmann Jello Biafra soll sich nach einem Schlaganfall auf dem Weg der Besserung befinden.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Das sind doch mal gute Nachrichten: Jello Biafra soll laut Angaben seiner Familie gute Fortschritte auf seinem Genesungsweg machen. Punk-Legende und einstiger Frontmann der Dead Kennedys erlitt erst kürzlich einen Schlaganfall infolge zu hohen Blutdrucks. Der 67-Jährige wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo er sich scheinbar noch befindet. Sein Zustand ist jedoch stabil.

Kampfgeist

Anne-Marie Anderson, Produzentin des Podcasts ‘Jello Biafra’s Renegade Roundtable’, hat nun ein Update zum Zustand von Biafra über dessen Facebook-Seite veröffentlicht. „Es war eine wirklich schreckliche Woche“, beginnt sie ihre Ausführungen. „Jello macht Fortschritte, aber es liegt noch ein langer Weg der Genesung vor ihm. Geistig ist er so fit wie eh und je, nur die linke Körperhälfte macht ihm noch etwas zu schaffen. Sein Kampfgeist ist gerade ein Segen.“ 

The Audacity of Hype
The Audacity of Hype
von Alternative
Für bei Amazon kaufen

Da dem Musiker und politischen Aktivisten das Schreiben derzeit noch schwerfalle, übernimmt Anderson vorerst die Kommunikation nach außen und verspricht regelmäßige Updates. Es sei nur „einfach alles so intensiv und chaotisch, dass es etwas dauert.“ Auch wenn er „sehr schnell erschöpft ist“, tue Jello Biafra der Zuspruch und die Unterstützung jedoch „sichtlich gut“, bescheinigt Anderson.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Als sich Biafra nach dem Vorfall selbst zu Wort gemeldet hatte, beschrieb er die Situation: „Ich bin aus meinem Bett gehüpft, weil ich pinkeln musste. Dabei ist mein linkes Bein unter mir einfach zusammengeklappt, und ich bin auf den Boden gefallen. Ich konnte den Fall nicht einmal mit meinem linken Arm abbremsen, weil der auch nicht funktionierte. Dann versuchte ich wieder aufzustehen, doch ich konnte es nicht.“ Da habe er realisiert, dass er einen Schlaganfall hatte.

Kurz bevor Anderson die Neuigkeiten aus dem Krankenhaus postete, wurde ein anderer Beitrag veröffentlicht, in dem sich Biafra über eine erzielte Einigung zwischen dem Justizministerium und Live Nation aufregt. Sein Team von Alternative Tentacles schrieb dazu: „Falls ihr dachtet, ein Schlaganfall würde Jello Biafra zum Schweigen bringen, fürchte ich, ihr irrt euch gewaltig. Jello hat uns das aus dem Krankenhaus geschickt. Obwohl die Nachricht schrecklich ist, freuen wir uns, dass er sie kommentieren kann.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Blutdruck Dead Kennedys Genesung Gesundheits-Update Hirnschlag Jello Biafra Reha schlaganfall
Twisted Sister: Dee Snider gibt Gesundheits-Update
Dee Snider mit Twisted Sister @ Bang Your Head 2016
Frontmann Dee Snider stellt nach der Twisted Sister-Tourneeabsage klar, dass er nicht auf dem Sterbebett liegt.
Seit Twisted Sister am 6. Februar ihre lang ersehnte Reunion-Tournee wegen Dee Sniders Gesundheitsproblemen absagen mussten, brodelt die Gerüchteküche. Deswegen meldet sich nun Snider persönlich auf seinem Kanal House Of Hair With Dee Snider mit einem Statement bezüglich seiner Gesundheit und entschärft die Gerüchte. Nicht auf dem Sterbebett In seinem Video sagt er: "Hallo alle zusammen, Dee Snider hier. Ich sterbe nicht. Nicht niemals, da wir alle irgendwann sterben, aber nicht sofort. Nach meiner Ankündigung zur Absage der Tour aufgrund von Gesundheitsproblemen, Herzproblemen und Arthritis gab es wilde Gerüchte, dass ich im Sterben läge. Tue ich nicht.  Ich kann nur nicht…
Weiterlesen
Zur Startseite