Richie Faulkner, der 2021 einen Schlaganfall erlitt, hat laut eigener Aussage noch immer mit den Folgen zu schaffen. Im Interview mit BJ The DJ vom Radiosender Q105.7 in New York erzählt der Judas Priest-Saitenhexer von seinen gesundheitlichen Schwierigkeiten.

Auf die Frage, welche Gesundheitsmaßnahmen er denn ergreifen müsse, um sich auf ein Konzert vorzubereiten, erklärt der Gitarrist: „Glücklicherweise muss ich nichts Heftiges dafür tun. Ich muss nur daran denken, meine Medikamente zu nehmen, was ich heute Morgen vergessen habe. Danke, dass du mich daran erinnerst.“

Begleiterscheinungen

Weiter erzählt Faulkner: „Das ist manchmal das Schwerste. Ich habe noch ein paar restliche Begleiterscheinungen auf meiner rechten Seite, die davon kommen, was passiert ist. Daran muss ich weiter arbeiten. Wie haben einen Physiotherapeuten mit auf Tour.

Mit ihm arbeite ich drei Mal am Tag: Einmal morgens – nach diesen Interviews werde ich mit ihm an meiner Koordination arbeiten -, vor einer Show und nach einem Konzert auch“, erklärt der Brite. „Also drei Mal am Tag. An diesen Dingen muss ich arbeiten.“

Das ist aber nicht die einzige Umstellung, an die sich das Judas Priest-Mitglied gewöhnen musste, wie er sagt: „Was unter anderem das Herz angeht, bin ich auf Medikamente angewiesen. Außerdem darf ich nicht so viel Blattgemüse essen, was mich aber nicht besonders stört. Ich hatte ziemlich Glück. Es gibt weltweit viele Leute, die in einem wesentlich schlechteren Zustand sind als ich. Ich schätze mich glücklich, dass ich hier sitze und mit dir spreche.“

Alles fit?

Als er gefragt wird, ob er sonst fit und gesund sei, sagt Faulkner: „Sofern ich weiß, ja. Aber man weiß nie, was einen erwartet. Man muss jeden Tag voll auskosten.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Richie Faulkner erlitt beim Louder Than Live-Festival 2021 ein Aortenaneurisma und eine Aortendissektion. Etwa einen Monat danach hatte der Musiker einen Schlaganfall, der zuerst nicht als solcher erkannt wurde. Erst, als sich seine Symptome nach einer gewissen Zeit nicht besserten, erkannten die Ärzte bei ihm einen richtigen Schlaganfall.

