Richie Faulkner plaudert über Schwiegervater George Lynch

Richie Faulkner ist bekanntlich mit Mariah Lynch liiert, der Tochter des ehemaligen Dokken-Gitarristen George Lynch. Im Interview mit Masters Of Shred plauderte der Judas Priest-Gitarrist jüngst ein bisschen über das Familienleben und wie beispielsweise Feiertage im Hause Faulkner-Lynch begangen werden.

Gitarristen unter sich

Weiter ging er näher darauf ein, was das Gitarrenspiel seines Schwiegervaters so besonders macht: „Ich muss sagen, er ist ein einzigartiger Spieler. Jeder weiß das.“ Insbesondere konzentriere sich Faulkner auf die Hände von Lynch „Seine Hände sind einzigartig. Die Art und Weise, wie er spielt und welche Noten er spielt, ist einfach völlig unorthodox.“ Dies sei eine „wirklich wertvolle Sache… Er ist eine Legende. Er ist eine Ikone.“

Das bestätigen auch die Aussagen, die Lynch in der Vergangenheit über Richie Faulkner tätigte. 2023 bezeichnete er ihn als „Naturtalent“ und fügte hinzu: „Dieser Typ ist sich nicht einmal bewusst, wie gut er wirklich ist; er ist einfach unglaublich.“ Auch schätze er ihr sehr als Schwiegersohn und Vater seiner Enkeltochter. „Er ist ein sehr netter, kluger und talentierter Mann und ich bin sehr glücklich, dass er sich um meine Tochter kümmert.“

