John 5 betont, wie begeistert er von den neuen Mötley Crüe-Liedern sowie der Art und Weise der Aufnahmen mit Produzent Bob Rock ist.

John 5 hat sich in einem Radio-Interview über die drei neuen Mötley Crüe-Tracks geäußert, die die Glam-Metaller vor ein paar Monaten mit Produzent Bob Rock aufgenommen haben. Eines der Stücke heißt ‘Dogs Of War’, zudem ist das Beastie Boys-Cover ‘(You Gotta) Fight For Your Right (To Party!)’ dabei. "Wann die Songs erscheinen, weiß ich nicht, aber alles läuft nach einem Plan", offenbart der neue Mötley Crüe-Gitarrist. "Alles ist ausgearbeitet und strukturiert. Also die Lieder sind aufgenommen, gemischt und gemastert. Und sie sind so gut. Ich kann es nicht erwarten, dass sie erscheinen. Sie sind so gut. Ich bin wirklich begeistert…