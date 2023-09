Doro und Rob Halford (Judas Priest) covern Bonnie Tyler

Doro feiert dieses Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum. Auf ihrem anstehenden neuen Studiowerk CONQUERESS — FOREVER STRONG AND PROUD, mit dem die Sängerin diesen Jahrestag unter anderem zelebriert, werden zwei Duette mit Judas Priest-Ikone Rob Halford sein. Dies verriet die 59-Jährige im Interview mit SiriusXM-Moderator Eddie Trunk. Zum einen handelt es sich um den Priest-Klassiker ‘Living After Midnight’, zum anderen um das Bonnie Tyler-Cover ‘Total Eclipse Of The Heart’.

„Es sind 20 Lieder auf der Platte — und alle klingen fantastisch“, findet Doro. „Drei Duette sind drauf, zwei davon mit Rob Halford von Judas Priest — ich kann es gar nicht glauben. Ich war so ein großer Fan. Und es war meine erste große Tournee 1986 [Warlock supporteten Judas Priest — Anm.d.A.]. Letztes Jahr beim Hellfest haben wir uns wieder getroffen und beschlossen etwas zusammen zu machen. Es wurden zwei Duette. ‘Living After Midnight’ war meine Wahl. Ich liebte immer, es zu singen. Für mich war es immer ein Wohlfühlsong. Und dann meinte Rob Halford: ‚Ich weiß den Song, den ich schon immer mit dir machen wollte. Es ist ‘Total Eclipse Of The Heart’.‘ Und es ist so toll geworden.“

Darüber hinaus will Eddie Trunk wissen, ob der Track ein Bonustrack sein wird, da er nicht in der ursprünglichen Tracklist auftauchte. „Er ist auf dem Album“, versichert Doro. „Aber er ist erst vor ein paar Wochen fertig geworden. Ich habe das Album abgeliefert, das Vinyl ist schon fertig — und dann kam eine Mail von Rob Halford bezüglich des zweiten Songs. Ich dachte nur: ‚Das ist zu schön, um wahr zu sein.‘ Dann haben wir den zweiten Song aufgenommen. Er ist erst vor ein paar Wochen fertig geworden. Wir werden noch ein Video dazu drehen, das am Erscheinungstag des Album — am 27. Oktober — rauskommt.“ Des Weiteren offenbarte Doro noch, dass es sich um eine waschechte Heavy Metal-Version der Power-Ballade handelt.

