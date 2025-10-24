Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dayseeker CREATURE IN THE BLACK NIGHT

Metalcore , Spinefarm (11 Songs / VÖ: 24.10.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
2.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Metalcore, wie ihn beispielsweise Dayseeker machen, ist ein Balance-Akt. Bands mischen harten Gesang und Riffs mit süßlichen, oft dramatischen Melodien und Klargesang. So entstehen bitter­süße Lieder, die einerseits explosiv abgehen und einen anderseits mit sauberen Klängen wieder einfangen. Mit CREATURE IN THE BLACK NIGHT schließen sich Dayseeker jedoch endgültig einem Trend an, bei dem viele Metalcore-Bands die Balance zwischen Pop und Metal verlieren und immer öfter nur noch poppige Songs herausbringen. Obwohl sich Frontmann Rory Rodriguez auf dem neuesten Werk der Kalifornier weiterhin düsteren und traurigen Themen widmet, wie er es seit jeher macht, klingen die Lieder meist alles andere als finster. Stattdessen kommt in erster Linie sein weicher, beinahe atmosphärischer Klargesang zur Geltung, der von eingängigen und eher nichtssagenden Melodien untermalt wird. Beim Titel-Song, ‘Shape­shift’, ‘Cemetery Blues’ oder auch ‘Nocturnal Remedy’ sorgen jeweils kräftige Breakdowns für einen leichten metallischen Kick und etwas Abwechslung inmitten der träumerischen Klanglandschaften. Erfolgreicher Ausreißer der Platte ist dagegen ‘Bloodlust’, das im Vergleich zum restlichen Album wesentlich blutrünstiger klingt. Mit einem verzerrten, bedrohlich klingenden Bass-Riff und tieferem Gesang sowie heftigen Shouts erschaffen ­Rodriguez und Co. ein Mittel gegen die Langeweile, ohne die atmosphärische Stimmung des Albums zu verlieren.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Roger Waters lästert über Ozzy, Jack Osbourne schießt zurück
Roger Waters (r.) und Jack Osbourne haben Beef
Momentan schlecht über Ozzy Osbourne zu reden, gleicht Blasphemie. Roger Waters war das anscheinend nicht klar.
Dass Roger Waters ein schwieriger Charakter ist, dürfte nichts Neues sein. Nun hat sich der frühere Pink Floyd-Musiker in die Nesseln gesetzt, indem er sich abfällig über Ozzy Osbourne geäußert hat. So kurz nach dem Tod der Black Sabbath-Legende, während die Familie des "Prinzen der Dunkelheit" noch trauert -- das zeugt von wenig Feingefühl. Und prompt hat der vehemente Israel-Kritiker auch einen Einlauf von Jack Osbourne kassiert. Deutliche Antwort Zunächst sinniert Roger Waters im The Independent Ink-Podcast darüber, dass der Mainstream so wenig über die politischen Aktivitäten von Jeremy Corbyn, dem ehemaligen Premierminister Großbritanniens, berichtet. Stattdessen bevorzugten es die Medien,…
Weiterlesen
Zur Startseite