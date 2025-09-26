Die Videos der Woche vom 26.09. mit Kreator, Rage, Moonspell u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Aephanemer ‘Le Cimetière Marin’

Blue Heron ‘Head Like A Hole’

Corrosion Of Conformity ‘Fire And Water’

Deez Nuts ‘5 Gold Chains’

Downswing ‘Too Little Too Late’ (feat. Chris Roetter)

Edge Of Paradise ‘Falling Light’

Elder ‘Liminality / Dream State Return’

Enthroned ‘Raviasamin’

Gluecifer ‘The Idiot’

H-Blockx ‘Lights_Out’

Hei’an ‘Liberated’

Igorrr ‘Daemoni’

Kadavar ‘Total Annihilation’

Kreator ‘Seven Serpents’

Messa ‘Reveal’

Moonspell ‘In Tremor Dei’ (feat. Orquestra Sinfonietta de Lisboa)

The Other ‘A Ghost From The ’80s’

Rage ‘Fire In Your Eyes’

Reliqa ‘Your Touch’

Revocation ‘Dystopian Vermin’

Stellar Circuits ‘Corridor’

Velvet Rush ‘Heart Of Stone’

Vulture ‘Power Thrash’

Wings Of Steel ‘Burning Sands’

The Wytches ‘Talking Machine’

Wytch Hazel ‘The Citadel’

