Vor gerade einmal einem Jahr räumten Flotsam And Jetsam mit ihrem 15. Studioalbum I AM THE WEAPON den Soundcheck-Sieg ab. Mit der Platte ging es anschließend natürlich auf Tournee – erst zu Hause in den USA, und danach bis vor Kurzem in europäischen Gefilden. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Zum einen haben die Thrash-Ikonen mit der Arbeit an einem neuen Album begonnen, zum anderen wird dieses unter neuer Label-Flagge veröffentlicht.

Ein neues Kapitel

Frontmann Eric „A.K.“ ­Andrew Knutson und seine Truppe haben jüngst ihr Signum unter einen Plattenvertrag mit Napalm Records gesetzt. Das verkündet das Label selbst stolz in den Sozialen Medien. Gitarrist Michael Gilbert meint dazu: „Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit mit Napalm! Es ist ein großartiges Unternehmen, das genau wie Flotsam And Jetsam eine enorme Leidenschaft für Metal hat. Jeder in der Band freut sich auf eine tolle Zusammenarbeit mit einem sehr gleichgesinnten Unternehmen!“

Senior A&R Sebastian Münch erklärt, dass vor allem die letzten beiden Alben das Label sehr beeindruckt hätten. „Aufgrund dessen und ihres legendären Metal-Status sind wir absolut begeistert und stolz, mit der Band zusammenzuarbeiten und ihr Erbe fortzuführen.“ In der Verlautbarung heißt es weiterhin, dass sich die Band derzeit darauf vorbereitet, „bald neue Musik zu veröffentlichen.“ Das 16. Studiowerk ist „derzeit in Produktion und soll 2026 erscheinen.“ Außerdem feiert kommendes Jahr das „bahnbrechende Debüt“ DOOMSDAY FOR THE DECEIVER seinen 40. Geburtstag.

Bei Flotsam And Jetsam ist also einiges los. In einem anderen Post, mit dem sich das Quintett bei den Fans für die Tour bedankt, ist herauszulesen, dass es bereits Live-Pläne für 2026 gibt. „Nun ist eine weitere Reise über den großen Teich zu Ende“, schreibt die Band. „Wir möchten uns bei allen bedanken, die bei einer Show dabei waren. Es war uns ein Vergnügen, für euch zu spielen! Wir sehen uns nächstes Jahr!“ Ob nun mit der neuen Platte oder in Form von Jubiläumskonzerten – Flotsam And Jetsam kommen bestimmt wieder.

