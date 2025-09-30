Toggle menu

Wacken feiert 2025 seinen ersten CSD

Wacken
Foto: picture alliance/dpa, Frank Molter. All rights reserved.
von
Der Christopher Street Day zog 2025 erstmals durch Wacken, um zu zeigen: Metal ist bunt.
Wacken ist bunt. Das gilt nicht nur für die Dauer des jährlichen Wacken Open Air (in der Regel am ersten Augustwochenende): Am Samstag fand erstmals ein Christopher Street Day (CSD) im norddeutschen Dorf statt. Selbstverständlich unter dem Einfluss der Metal-DNS der Wackinger.

Wie die dpa berichtet, zählten die Veranstalter auf dem Wacken-CSD mehr als 350 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Begleitet wurden die Parade von einem Traktor mit Anhänger sowie einem Bus und Musik. Auf einem Banner stand „Wir für Liebe – Gegen Hass. Wacken rockt Anders“.

Eine Organisatorin der Demonstration sagte der dpa, sie freue sich, dass so viele Menschen zu der politischen Veranstaltung gekommen sind.

Die Abschlusskundgebung fand auf dem behindertenfreundlich gelegenen Stadionparkplatz statt. Dort trat der dpa zufolge unter anderem Luci van Org mit ihrer Band Lucina Soteira sowie die Bands Gun Called Britney, Kapeister, Schlampanja und Deathspire Conclave auf.

Die Veranstalter des Wacken Open Air organisieren den CSD nicht mit, erklärten die CSD-Organisatoren vom Verein „Anders? = Anders!“ der dpa. Der Verein sei aber auch beim Heavy Metal-Festival vertreten und habe auf dem W:O:A Besucherinnen und Besucher zum CSD eingeladen.


Themen

Christopher Street Day CSD queer Wacken Wacken Open Air
