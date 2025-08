Wacken 2025 ist Geschichte, und die Veranstalter geben erste Informationen zum Wakcen Open Air 2026 bekannt.

„Dieses Jahr hatte das W:O:A etwas mehr „Rain als „Shine“ zu bieten aber das konnte natürlich keinem gestandenem Metalhead die Laune verderben. Ohne euch, die besten Fans der Welt, geht es nicht! Ihr macht das W:O:A zu dem, was es ist: Das beste Metal-Festival der Welt!

Und wie geht es nun weiter? Natürlich mit dem ersten Schwung an Bands für das große Jubiläum! 35 Jahre sind es im nächsten Jahr und dafür gibt es auch gleich 35 großartige Bands, mit denen wir mit euch in die neue Saison starten! Das wird legendär! PARTY ON!

Den Auftakt dieser ersten Bandwelle machen vier besondere Acts, die den heiligen Acker schon in der Vergangenheit zum Beben gebracht haben – echte Bühnen-Veteranen, die wissen, wie man das Publikum zum Kochen bringt.

Def Leppard

Wer hat das Haarspray? Für das W:O:A braucht ihr definitiv mehr davon, wenn ihr den Style dieser Legenden wollt – Def Leppard beehren den Holy Ground! Gegründet 1977 in Sheffield, England, entwickelten sie sich in den 80er-Jahren von einem Teil der New Wave of British Heavy Metal zu einem weltweiten Rockphänomen. Bis heute gelten sie als Ikonen des melodischen Hard Rock!

In Flames

Was schreit mehr nach Pionieren des Melodic Death Metal als In Flames? Mit Alben wie The Jester Race oder Clayman prägten sie den Göteburg Sound! Nach den erfolgreichen ersten Alben ging In Flames in den 2000ern stilistisch in die Richtung des Alternative Metal. Unverkennbar durch Frontmann Anders Fridén und seine markante Stimme sowie die typischen Riffs, sind die Jungs aus der Szene nicht mehr wegzudenken – manche würden sogar sagen, sie sind die Anführer.

Powerwolf

Laut erklingt das markerschütternde Geheul der Wölfe über die flachen Ackerlandschaften Schleswig-Holsteins. Nimm dich in Acht Wacken: Die Wölfe sind los! Nach einiger Zeit der Abstinenz stattet uns Deutschlands angesagtestes Rudel endlich wieder einen Besuch ab. Mit im Gepäck: Power-Metal der Extraklasse.

Savatage

Savatage vereinen Power- und Prog-Metal wie kaum eine andere Band. Gegründet vom Brüderduo Jon und Criss Oliva in Florida, wurden sie schnell zu einer der einflussreichsten Metal-Formationen der USA. Mit ihren dramatischen und symphonischen Konzeptalben – Klassiker wie Hall of the Mountain King, Gutter Ballet und Streets: A Rock Opera – haben sie sich einen festen Platz in der Szene erabeitet.

Wir sind noch lange nicht fertig – PARTY ON!“