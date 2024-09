Flotsam And Jetsam: Elektrische Ernte

Erfolgsdruck ist eine fiese Sache. Man kann die Früchte seiner harten Arbeit gar nicht richtig genießen, weil man direkt die Samen für noch größere, noch leckerere und einfach bessere Obstbäume pflanzen muss. Kaum sind die Früchte reif, müssen die neuen Keimlinge gehegt werden, was den Erfolg der Ernte in Vergessenheit geraten lässt. Flotsam And Jetsam können davon mittlerweile ein Lied singen. Oder eher riffen, denn statt des gemütlichen Gärtnerns unter dem Gehölz widmen sie sich dem Gebolze – metallischer Gitarrenarbeit mit Melodie.

Nervös im Höhenflug

Empfehlung der Redaktion Album des Monats 09/2024: Flotsam And Jetsam I AM THE WEAPON Thrash Metal Flotsam And Jetsam wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem In Extremo, Zeal & Ardor und Wintersun auf die Plätze verweisen. Und damit haben sie in den letzten paar Jahren erstaunliche Erfolge eingefahren. THE END OF CHAOS von 2019 und das drei Jahre später erschienene BLOOD IN THE WATER stießen nicht nur in den heiligen Hallen des METAL HAMMER (zweiter Platz im Soundcheck!) auf Jubelrufe (Top Ten in den deutschen Charts!). Kein Wunder, dass sie bei solch einem Höhenflug nervös werden, was das neue Album betrifft. Wird der nächste Ertrag ebenfalls so ergiebig?

„Das war die große Frage, die uns fünf beschäftigte“, gibt Michael Gilbert zu. Der Amerikaner bedient – mit einer längeren Pause dazwischen – seit den frühen Achtzigern die Gitarre bei Flotsam, war also bei fast allen Höhen und Tiefen der Band dabei. „Wir fragten uns, ob wir es überhaupt schaffen können, mit BLOOD IN THE WATER mitzuhalten. Und wir haben viel darüber geredet.“ Was, wenn nicht? Das ging dem Fünfergespann durch den Kopf. Vor allem nach dem Einspielen und vor dem Hören des Mixes war die Anspannung hoch, sagt Michael. „Wir waren unglaublich erleichtert, als der Mix fertig war. Endlich konnten wir aufatmen und sagen: ‚Okay, wir spielen noch immer in derselben Liga.‘

„So arbeitet niemand.“

Empfehlung der Redaktion Flotsam And Jetsam: Keine (eisernen) Tränen Thrash Metal Auch mit dem neuen Studioalbum BLOOD IN THE WATER hält der Höhenflug der US-Kult-Thrasher Flotsam And Jetsam ungebrochen an. Ernsthaft, keine Band auf dem Planeten möchte ein Album herausbringen, das schlechter ist als der Vorgänger. So arbeitet niemand.“ Flotsam And Jetsam hätten I AM THE WEAPON gewiss verworfen, wenn es nicht besser gewesen wäre als der Vorgänger – das gibt jedenfalls der Gitarrist zu verstehen. „Zumindest würden wir es nicht jetzt schon veröffentlichen“, schiebt Michael beschwichtigend nach. „Dann wären wir nämlich aktuell dabei, an der Platte zu arbeiten. So ist die Band momentan drauf: Wir wollen nur noch besser werden. Und den Fans geben, was sie wollen.“

