Nightwish veröffentlichen neue Single + Musikvideo ‘The Day Of...’ – neues Album YESTERWYNDE erscheint am 20. September 2024.

Am 20. September 2024 werden die finnischen Symphonic Metal-Legenden Nightwish ihr zehntes Studioalbum YESTERWYNDE veröffentlichen. Nachdem die erste Single ‘Perfume Of The Timeless’ bereits einen Einblick in die Welt des Albums bot, folgt nun mit ‘The Day Of...’ der nächste Vorgeschmack. Mit dem atemberaubenden Track zeigen Nightwish weitere Facetten ihrer künstlerischen Bandbreite. Tuomas Holopainen erklärt zum Track: "'The Day Of...' überbringt eine Botschaft der Hoffnung und Befreiung von all der Angst und dem Elend, dessen wir täglich ausgesetzt sind. Und obschon es ein langer Weg zur Traumwelt ist, befinden sich keine Monster unter dem Bett, woran uns die Kinder in…