Für Sick Of It All, ihre Fans und selbstverständlich Lou Koller selbst war es ein Schock, als der Frontmann vergangenen Sommer die Diagnose Speiseröhrenkrebs erhielt. Die bevorstehende Europatournee sowie allen anderen Termine für den Rest des Jahres wurden abgesagt. Schon bald darauf begann Kollers Chemotherapie, wobei er regelmäßige Updates in den Sozialen Netzwerken postete.

Auf einem guten Weg

Im Mai dieses Jahres konnten schließlich alle aufatmen. In einer Videobotschaft verkündete Lou Koller: „Ich habe meine Ultraschallergebnisse erhalten. Und wie sich herausgestellt hat, sieht es so aus, als ob nichts übrig ist. Kein Krebs mehr. Also bin ich im Moment offiziell krebsfrei.“ Dazu schrieb der Sänger: „Wir freuen uns alle, voranzuschreiten und Sick Of It All wieder auf den richtigen Weg zu bekommen.“ Es scheint, als ob genau das derzeit passiert.

Bassist Craig Setari war kürzlich zu Gast im Podcast Pod Scum. Während sich ein Großteil der Unterhaltung um Lou Koller und dessen Kampf gegen den Krebs drehte, wurde auch über die Pläne für einen Nachfolger von WAKE THE SLEEPING DRAGON (2018) gesprochen. Setari gab an, dass die Band bereits „eine Menge Songs“ auf Lager habe und plane, demnächst „zusammenzukommen und daran zu arbeiten“. Dies sei jedoch nur möglich, da Koller „sehr gut auf die Behandlung angesprochen“ hat. Weiterhin planen Sick Of It All „irgendwann im warmen Wetter“ des kommenden Jahres ein paar Konzerte zu spielen – unter der Prämisse, dass alles weiterhin gut läuft.

„Wir werden natürlich nicht so oft spielen wie früher“, erklärt der Bassist weiter. Man werde fortan selektiver vorgehen, schließlich müsse Lou Koller mit seiner Energie haushalten. Um möglichen Befürchtungen der Fans vorzubeugen, fügt Setari hinzu: „Sick Of It All werden immer noch eine Vollzeit-Band sein. Aber ich glaube nicht, dass wir wie früher jede kleine Show am Dienstag- und Montagabend spielen werden. Wir suchen uns unsere Plätze aus. Und, Leute, wenn ihr uns spielen sehen wollt, kommt einfach vorbei. Wir werden wie gesagt etwas wählerischer sein. Aber ja, ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

—

