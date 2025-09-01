Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Brent Hinds: Polizeibericht liefert weitere Details zum Tod

Brent Hinds mit Mastodon @ Summer Breeze 2016
Brent Hinds mit Mastodon @ Summer Breeze 2016
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Dank eines Polizeiberichts liegen nun weitere Einzelheiten über den Unfall vor, bei dem Ex-Mastodon-Musiker Brent Hinds ums Leben kam.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Brent Hinds kam bekanntlich am 20. August bei einem Motorradunfall ums Leben. Bislang war bekannt, dass eine BMW-Fahrerin dem ehemaligen Mastodon-Lead-Gitarrist auf seiner Harley-Davidson die Vorfahrt nicht gewährte, während sie links abbog. Nun gab es einen Bericht des Atlanta Police Department einzusehen.

Schnell gefahren

Demnach hat die Lenkerin des BMWs angegeben, sie sei „sicher, dass die Ampel grün“ war, als sie abbog. Jedoch gab ein anderer Zeuge an, er habe zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf die Ampel geschaut und gesehen, dass sie rot war. Dieser sowie ein weiterer Zeuge sagten, Brent Hinds sei „schnell gefahren“, als der Unfall geschah.

Des Weiteren gab ein Zeuge, der auch den Notruf gewählt hatte, an, er selbst sei „zwei Autos hinter“ dem Unfall gewesen und habe gesehen, wie Hinds unmittelbar nach dem Zusammenprall „hoch in die Luft“ geschleudert wurde und sich „ein paar mal gedreht“ habe. „Und dann er ist gefallen. Es sah so aus, als habe sich sein linkes Bein um sein rechtes gebogen. Ich war zwei Autos dahinter, also habe ich nicht den ganzen Zusammenstoß gesehen, aber ihn gehört und eben Hinds sich [in der Luft] drehen sehen.“

Mastodon – Seabeast T-Shirt
Mastodon – Seabeast T-Shirt Für € 25,00 bei Amazon kaufen

Der zuständige Polizist schrieb: „In dem Moment, als ich am Unfallort ankam, hat Brent Hinds noch geatmet. Er hatte sichtbare Verletzungen am Kopf, den Armen und dem Torso. Man hat ihn ins Grady Memorial Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.“ Ob der Musiker einen Helm trug, geht hieraus nicht eindeutig hervor. In der offiziellen Todesanzeige ist zu lesen, dass das Leben des Mastodon-Gitarristen zu einem späteren Zeitpunkt in Atlanta gefeiert werden soll. Ein konkretes Datum oder weitere Informationen hierzu liegen derzeit nicht vor.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Brent Hinds Details Einzelheiten Mastodon Motorrad Polizeibericht Tod Unfall
Rob Halford kann Ozzy Osbournes Tod noch immer nicht fassen
Rob Halford und Ozzy Osbourne 2010 im kalifornischen Sherman Oaks bei der Pressekonferenz zum Ozzfest
Rob Halford und Ozzy Osbourne verband eine lange Freundschaft. Entsprechend schwer traf den Judas Priest-Sänger Ozzys Tod.
Judas Priest und Black Sabbath sind als Bands etwa gleich alt. Beide haben die Metal-Welt maßgeblich geprägt, und immer wieder kreuzten sich die Wege der Musiker in all den Jahren. So half Rob Halford beispeilsweise zweimal als Sänger bei Black Sabbath aus. Erstmals 1992 als Ersatz für Ronnie James Dio, der sich damals weigerte die „No More Tours“-Schlusskonzerte zu spielen. 2004 sprang Halford dann kurzfristig für Ozzy Osbourne ein, der wegen einer Bronchitis nicht am Ozzfest teilnehmen konnte. Ein untrennbares Band Im Interview mit Meltdown wurde der Judas Priest-Frontmann nun gefragt, wie er das plötzlichen Ableben Ozzys verkraftet hat. Halford…
Weiterlesen
Zur Startseite