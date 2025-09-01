Brent Hinds kam bekanntlich am 20. August bei einem Motorradunfall ums Leben. Bislang war bekannt, dass eine BMW-Fahrerin dem ehemaligen Mastodon-Lead-Gitarrist auf seiner Harley-Davidson die Vorfahrt nicht gewährte, während sie links abbog. Nun gab es einen Bericht des Atlanta Police Department einzusehen.

Schnell gefahren

Demnach hat die Lenkerin des BMWs angegeben, sie sei „sicher, dass die Ampel grün“ war, als sie abbog. Jedoch gab ein anderer Zeuge an, er habe zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf die Ampel geschaut und gesehen, dass sie rot war. Dieser sowie ein weiterer Zeuge sagten, Brent Hinds sei „schnell gefahren“, als der Unfall geschah.

Des Weiteren gab ein Zeuge, der auch den Notruf gewählt hatte, an, er selbst sei „zwei Autos hinter“ dem Unfall gewesen und habe gesehen, wie Hinds unmittelbar nach dem Zusammenprall „hoch in die Luft“ geschleudert wurde und sich „ein paar mal gedreht“ habe. „Und dann er ist gefallen. Es sah so aus, als habe sich sein linkes Bein um sein rechtes gebogen. Ich war zwei Autos dahinter, also habe ich nicht den ganzen Zusammenstoß gesehen, aber ihn gehört und eben Hinds sich [in der Luft] drehen sehen.“

Der zuständige Polizist schrieb: „In dem Moment, als ich am Unfallort ankam, hat Brent Hinds noch geatmet. Er hatte sichtbare Verletzungen am Kopf, den Armen und dem Torso. Man hat ihn ins Grady Memorial Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.“ Ob der Musiker einen Helm trug, geht hieraus nicht eindeutig hervor. In der offiziellen Todesanzeige ist zu lesen, dass das Leben des Mastodon-Gitarristen zu einem späteren Zeitpunkt in Atlanta gefeiert werden soll. Ein konkretes Datum oder weitere Informationen hierzu liegen derzeit nicht vor.

