Mastodon: Gitarrist Bill Kelliher gedenkt Brent Hinds

Brent Hinds und Bill Kelliher von Mastodon bei den Golden God Awards 2017 in London
Brent Hinds und Bill Kelliher von Mastodon bei den Golden God Awards 2017 in London
Foto: Redferns, Jo Hale. All rights reserved.
von
Mastodon-Gitarrist Bill Kelliher hat sich mit einem Instagram-Post erstmals zu Brent Hinds' Tod gemeldet.
Mastodon-Gitarrist Bill Kelliher hat sich einige Tage nach dem Tod seines ehemaligen Band-Kollegen Brent Hinds erstmals zu Wort gemeldet. Auf Instagram teilt er einige Bilder von Hinds und ihm sowie einige Abschiedsworte an Hinds.

Er schreibt: „Es war diese Woche schwer, meine Emotionen in den Griff zu kriegen. Wir hatten gute und schlechte Zeiten, wie in jeder anderen Beziehung auch. Alles, das wir nach dieser ersten Prügelei in dem Van vor 25 Jahren geschafft haben. Ich hätte nicht gedacht, dass du uns so weggenommen werden würdest. Schwerer Verlust eines wahrlich einzigartigen, außergewöhnlichen Gitarrenzauberers.“

Familie

Weiter heißt es in dem Post: „Mit dir mitzuhalten, hat mich viel gelehrt. Du warst ein Bruder, wir waren eine Familie. Du warst ein wilder Mann, den man nicht zähmen konnte, und du konntest eine Bowling-Kugel mit einer Feder zerfleddern. Du warst nicht perfekt aber du warst immer DIRTY-B! Dein Vagabund/Zigeuner/wildes Kind lebt in deiner Musik weiter. Ich werde deinen verrückten Arsch vermissen, Manimal.“

Mastodon trennten sich im März von ihrem Lead-Gitarristen Hinds, was letztendlich zum Streit führte, da Hinds die Trennung nicht als einvernehmlich empfand. Immer wieder teilte der Musiker in Social Media-Kommentaren gegen seine ehemaligen Band-Mitglieder aus. Umso schockierender kam die Meldung am 21. August, dass Hinds am Abend zuvor bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.

Verkehrsunfall

Der Musiker war an dem Abend auf seiner Harley-Davidson unterwegs, als ihm die Fahrerin eines SUV die Vorfahrt nahm. Der Gitarrist verstarb infolge des Unfalls, wie Atlanta News First berichtete. Mastodon reagierten auf Instagram bestürzt in ihrem Statement. Sie schrieben: „„Wir befinden uns in einem Zustand unfassbarer Traurigkeit und Trauer. Letzte Nacht schied Brent Hinds infolge eines tragischen Unfalls aus dem Leben. Unsere Herzen sind gebrochen.“

Und weiter: „Wir sind geschockt und versuchen immer noch, den Verlust dieser kreativen Kraft zu verarbeiten, mit der wir so viele Triumphe, Meilensteine und das Erschaffen von Musik erlebt haben, welche so viele Herzen berührt hat. Unsere Herzen sind bei der Familie, den Freunden und Fans von Brent.“

