Zurzeit touren Def Leppard durch die USA. Doch nächstes Jahr kommen die Hard Rock-Legenden zurück nach Europa. Nach der äußerst erfolgreichen Tour 2023 zusammen mit Mötley Crüe werden Def Leppard diesmal von Extreme begleitet. Insgesamt elf Termine stehen auf der Agenda. Sprich, die Auftritte sind rar gesät. Lediglich zwei Headlinershows sind für den deutschsprachigen Raum geplant. Das große Finale der Europatournee findet beim Wacken Open Air 2026 statt.

Brandneu

Sänger Joe Elliott erklärt: „Es ist uns sehr wichtig, vor unserem heimischen Publikum und unseren Fans in Europa zu spielen, und wir werden eine brandneue Show mit einigen Überraschungen sowie den Klassikern präsentieren! Wir sehen uns!!“ Gitarrist Phil Collen ergänzt: „Es ist ein Traum, im Juni und Juli nächsten Jahres nach Großbritannien und Europa zurückzukehren. Und dass wir mit unseren guten Freunden von Extreme zurückkommen, ist einfach noch wunderbarer. Es wird ein unglaublicher Abend für alle Fans werden!“

Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, den 5. September um 10 Uhr. Mitglieder des Rock Brigade Concert Club haben schon jetzt Zugang zu Tickets und VIP Packeten. Wie schon erwähnt, sind die Termine sehr überschaubar. Los geht es am 13. Juni in Schweden. Das große Finale der Europatournee findet beim Wacken Open Air 2026 Ende Juli statt. Der Vollständigkeit halber folgt dennoch eine Übersicht für Deutschland und die Schweiz.

Def Leppard Sommer-Tour 2026

19.06. Zürich, Hallenstadion

23.06. Dortmund, Westfalenhalle

30.07. Wacken, Wacken Open Air

Erst im Juni verkündete Gitarrist Vivian Campbell, dass er sich „zum ersten Mal seit 12 oder 13 Jahren in Remission“ befindet. Der 62-Jährige leidet am Hodgkin-Lymphom (einem bösartigen Tumor im Lymphsystem). Campbell hat in den vergangenen Jahren eine regelrechte Berg- und Talfahrt von „Chemo- und Immuntherapie sowie kombinierten Therapien“ durchlitten. Auch eine Eigenstammzellentransplantation vor zehn Jahren half nicht. „Der Krebs kam immer wieder zurück“, erklärte er bei Eddie Trunk. Über den Jahreswechsel erhielt der Gitarrist eine Stammzellentransplantation von einem Spender. Seither sei er „zu hundert Prozent sauber“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.