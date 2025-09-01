David Ellefson hat in einem aktuellen Interview mit dem That Metal Interview-Podcast darüber gesprochen, wie sich die Musikindustrie verändert hat, seitdem er 1983 mit Dave Mustaine seine ehemalige Band Megadeth gegründet hat. Dabei kam der 60-Jährige auch auf die Metal-Community zu sprechen, die er als „Sippe von schrulligen Sonderlingen“ bezeichnet hat.

Kameradschaft über Geld

„Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft“, rekapituliert David Ellefson. „Als ich Musiker wurde, gab es noch eine Möglichkeit, eine Karriere zu haben, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und im Grunde für sein Leben aufzukommen, damit man weiter Musik machen kann. Für mich war das das Ziel. Es war nicht nur, einen Haufen Spielzeuge zu ergattern und dann in Rente zu gehen. […] Also habe ich versucht, ein guter Hüter des Geldes zu sein, das ich verdient habe, damit ich die Rechnungen bezahlen kann und keinen Stress damit haben muss.

Denn Dave und ich waren obdachlos in diesen frühen Jahren. Das war hart. Und ich habe niemals zu Hause nach Geld gefragt. Ich wollte es alleine schaffen. Und indem ich das gemacht habe, habe ich es schätzen gelernt. Wie das alte Sprichwort: Von allem den Preis kennen, aber von nichts den Wert. Indem wir das durchgemacht, Megadeth zusammengestellt und von null angefangen haben, haben wir den Wert davon schätzen gelernt. Deswegen weiß ich den Wert der Kameradschaft zu schätzen — wenn man wahre musikalische Kameradschaft mit Leuten hat. Und den Wert davon, wenn man etwas veröffentlicht und wahrnimmt, dass es bei den Leuten ankommt.

Und spürt, dass man mit dem, was man macht, eine Gemeinschaft aufbaut. An diesem Punkt in meinem Leben ist Gemeinschaft für mich immer wichtiger. Und wir sind eine Sippe aus schrulligen Sonderlingen. Wir tun unser Bestes, um uns ins normale Leben zu integrieren. Aber blicken wir den Tatsachen ins Gesicht: Wir sind das Völkchen mit den schwarzen T-Shirts. Ich war letztes Wochenende mit [dem früheren Megadeth-Gitarristen] Chris Poland auf der Comic-Con — und es war eine Zusammenkunft von Außenseitern. Die gewollten und die ungewollten. Das sind wir.“

