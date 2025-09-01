Korn-Lyrics sind sicher nicht gerade zurückhaltend, was explizite und sexuelle Inhalte angeht. Ein Fan aus New Jersey nahm Jonathan Davis‘ Song-Texte bei einem Korn-Konzert am 27. August aber ein wenig zu ernst und erfuhr daraufhin schnell die Konsequenzen seines Handelns.

Freiluftwedeln

Wie Loudwire berichtet, kam es am Anfang der Show in den oberen Rängen des Metlife Stadiums zu dem Vorfall. Das Video einer Konzertbesucherin, die einige Sitze weiter hinten saß, zeigt, wie ein Mann während des Konzertes sichtlich masturbiert, als Korn ihr Set mit ‘Blind’ anfangen. Die Sitze um ihn herum sind vermutlich aus ebendiesem Grund menschenleer.

Kurz darauf steigt ein anderer Konzertbesucher über die Sitze nach unten, und schlägt dem Exhibitionisten seitlich an den Kopf, bevor er wieder geht. Weiter zeigt das Video, wie die Security-Leute des Stadions und mindestens ein Polizist versuchen, den Mann mitzunehmen und zu verhaften. Dieser klammert sich allerdings am Geländer fest, und weigert sich zunächst zu gehen, bis es dem Sicherheitsdienst doch noch gelingt, ihn mitzunehmen und an mehrere Polizisten zu übergeben.

Funkstille

Laut Loudwire und einigen Kommentaren unter dem Video soll der Fan, der den Exhibitionisten geschlagen hat, ebenfalls verhaftet worden sein, allerdings haben sich weder das Metlife Stadium, noch die New Jersey-Polizei seither zu dem Vorfall geäußert. Diese Information lässt sich nicht nachprüfen.

Das Konzert am 27. August war das erste von zwei Shows im Metlife Stadium, das Korn gemeinsam mit System Of A Down gaben. Vorbands an beiden Abenden waren Polyphia und Wisp, und es besuchten laut Livenation circa 100.000 Fans das ausverkaufte Event.

