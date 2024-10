Über die Jahre wird W.A.S.P.-Frontmann Blackie Lawless immer sentimentaler. In einem Post auf seiner Website schwelgt er in Erinnerungen an sein erstes Konzert mit der Band.

Das erste W.A.S.P.-Konzert veränderte Blackies Leben Vor genau 40 Jahren spielten W.A.S.P. ihr erstes Konzert. Die historische Show fand in einem kleinen Club namens Woodstock in Anaheim, Kalifornien statt – damals noch in der Urbesetzung aus Tony Richards am Schlagzeug, Chris Holmes an der Gitarre und Don Costa am Bass. Blackie Lawless, Chef der Band, sang natürlich und spielte Gitarre. Für den Frontmann veränderte sich damals sein Leben, weshalb er nun auf der Bandwebseite anlässlich dieses Jubiläums seine Gedanken zu diesem Tag teilte. „Vor 40 Jahren hat sich für mich alles verändert“, so Lawless. „Es hat sich so verändert, wie…