2023 haben Sepultura das Ende der Band verkündet – jedoch nicht, ohne den Abschied gebührend zu feiern. Seit Anfang 2024 befindet sich die Groove Metal-Institution daher bereits auf Abschiedstournee, die bis 2026 andauern soll. Gitarrist Andreas Kisser verriet vergangen November, dass „jede Show seit Beginn der Tour“ aufgezeichnet werde, woraus am Ende ein Live-Album entstehen soll. Eigentlich ein schöner Abschluss.

Spontan

Nun scheinen Selputura ihr kreatives Pulver jedoch noch nicht vollends verschossen zu haben. In einem Interview beim Mystic Festival in Polen ließ Andreas Kisser quasi eine Bombe platzen. „Wir haben vier neue Songs und wollen nächstes Jahr eine EP veröffentlichen.“ Mitverantwortlich dafür sei der 23-jährige Greyson Nekrutman, der im Februar 2024 Eloy Casagrande am Schlagzeug ersetzte. Mit der EP soll der neuerliche Schwung zelebriert werden. Kisser erklärt weiter: „Es sind eigene Songs, die wir ausgearbeitet haben. Sie sind bereits aufgenommen und alles. Aber wir lassen uns wirklich Zeit, um zu sehen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist.“

Die Entstehung des neuen Materials sei obendrein sehr spontan gewesen. Nach der 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt sei die Band einfach in Miami geblieben und dort ins Studio gegangen, um bereits vorhandene Ideen aufzunehmen. „Es war großartig. Kein Druck von Labels, kein Abgabetermin. Die Songs haben noch nicht einmal Namen.“ Dies könne später noch entschieden werden; aktuell werde das Material abgemischt. Bezüglich der musikalischen Richtung sei „Sepultura-Metal“ zu erwarten.

Ein großes Fest

Abschließend spricht der Gitarrist noch einmal das finale Konzert an, das gegen Ende 2026 in São Paulo, Brasilien stattfinden soll. Geplant sei eine „große Show im Stil eines Sepulfests.“ Schon in der Vergangenheit gab Kisser an, wen er gerne dabei hätte. Erneut führt er aus, dass „jedes Mitglied, das Teil von Sepultura war, einschließlich der Cavalera-Brüder“ zur Show eingeladen wird, um „zu spielen und zu jammen. Ich meine, es ist völlig irrelevant, über die Vergangenheit zu diskutieren – darüber, wer Recht hat und wer Unrecht.“

Auch Kissers Vorgänger Jairo Guedz soll dabei sein, sowie „Eloy Casagrande, Jean Patton und Roy Mayorga – Musiker, die in ganz bestimmten und wichtigen Momenten Teil der Band waren und Sepultura am Laufen hielten, ungeachtet der Probleme und Herausforderungen, die wir hatten. Hoffentlich wird das passieren. Sie werden eingeladen. Wenn sie Teil dieser Party sein möchten, sind sie herzlich willkommen. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung.“

—

