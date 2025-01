Eloy Casagrande lobt Sepultura-Nachfolger Greyson Nekrutman

Foto: MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images + Miikka Skaffari/Getty Images. All rights reserved.

auch interessant

Zwischen den drei Bands Slipknot, Sepultura und Suicidal Tendencies gab es eine kleine personelle Rotation. Corey Taylor und Co. wollten und holten Eloy Casagrande, dafür angelten sich Andreas Kisser und Co. Greyson Nekrutman, welcher wiederum den Drum-Hocker bei Suicidal Tendencies für Jay Weinberg freimachte. Casagrande hat in der aktuellen Ausgabe des Modern Drummer-Magazins jedenfalls nur Gutes über Greyson zu sagen.

Großer Respekt

„Wenn ich ihn spielen sehe, erinnere ich mich daran, wie ich an seinem Platz war“, sinniert Eloy Casagrande. „Als ich bei Sepultura einstieg, war ich in seinem Alter. Das ist ziemlich interessant. Er ist ein sehr guter Trommler. Ich habe ihn früher immer in Videos spielen sehen, die er in den Sozialen Medien gepostet hat, als er mehr Jazz und Drum-Soli gespielt hat. Er ist ein genialer Musiker. Und ich wünsche ihm und dem Rest der Band nur das Beste. Ich respektiere ihn sehr und wünschte, ich könnte eines Tages mehr mit ihm reden. Vielleicht kriegen wir alle Sepultura-Schlagzeuger mal zusammen.

Greyson kam in mein Studio in São Paulo, um etwas zu proben, als er bei der Band einstieg. Dabei haben wir uns sehr gut unterhalten. Er hatte nur zwei oder drei Wochen, um all die Lieder zu lernen. Also gab ich ihm ein paar Tipps wie ‚Diesen Song haben wir schneller gespielt. Sei vorsichtig bei dem Lied, das haben wir langsamer gespielt.‘ Ich habe ihm nicht beigebracht, wie man diese Stücke spielt. Denn er kann alles spielen, was er spielen will. Er ist ein unglaublicher Schlagzeuger.“

SLIPKNOT-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.