Corey Taylor will keine Live-Marathons mehr absolvieren. Wegen seiner Gesundheit werden Slipknot in einem anderen Modus unterwegs sein.

Im Januar 2024 hatte Corey Taylor seine Solotournee abgebrochen, weil seine "mentale und körperliche Gesundheit" nicht mehr mitspielte. Nun hat der Slipknot-Frontmann in einem Interview mit Alternative Press angekündigt, dass seine Band künftig anders auf Konzertreise gehen wird -- damit ihm so etwas nicht noch einmal passiert. Andere Prioritäten "Ich habe herausgefunden, dass das Nachkommen meiner Arbeit und all Dinge rund um mein Ego mich umbringen -- und fast umgebracht haben", schildert der Slipknot-Sänger mit drastischen Worten. "Daher habe ich mein Leben neu ausgerichtet -- bis an den Punkt, an dem ich nur noch so und so viel arbeite. So…