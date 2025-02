Savage Lands: Lautstarkes Engagement

Foto: PR, Sylvain Demercastel. All rights reserved.

Stärke durch Gemeinschaft

Um hehre Ziele wie die Wiederaufforstung des Regenwalds und den Aufbau von Naturschutzgebieten verwirklichen zu können, benötigt die Organisation Savage Lands so viel Aufmerksamkeit wie möglich. Deshalb entstand ein musikalisches Projekt mit wechselnden Mitgliedern und Gästen, welches nun das Debütalbum ARMY OF THE TREES hervorbringt. Die Stücke darauf entstammen hauptsächlich dem Ideenfundus von Sylvain Demercastel, der sich mit französischen Kollegen um die Ausarbeitung kümmerte. „Es ist etwas Besonderes: Normalerweise unterstützen Künstler mit einem Teil ihrer Einnahmen eine Organisation. Bei uns ist es anders – wir sind sowohl die Künstler als auch die Organisation.

Es ist ein offenes Projekt: Wir wollen daraus eine Bewegung machen, in der sich jeder Metal-Musiker, der etwas zum Thema Umwelt zu sagen hat, einbringen kann“, erklärt der Gitarrist, der für künftige Alben auf mehr Beteiligungen hofft. Der Schlagzeuger Dirk Verbeuren verrät, sein Freund Alex Baudin (Mortuary) habe Savage Lands kürzlich einen ganzen Song angeboten; mit Musikern von Napalm Death und Dimmu Borgir steht er ebenfalls in Kontakt. „Songs zu schreiben ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch mit einem Gitarrensolo oder Text ankommen. All das hilft unserem Ziel.“

Grundsätzliche Offenheit für alle denkbaren Beiträge

Auf dem ersten Album, das stilistisch zwischen Thrash- und Heavy Metal mit Einflüssen von Groove, Sludge und Metalcore angesiedelt ist, wirken bereits diverse Gäste aus der Metal-Szene mit – darunter Andreas Kisser (Sepultura), John Tardy und Kenny Andrews von Obituary, Lord Of The Lost sowie Künstlerin und Designerin Chloe Trujillo, die mit ihrem Ehemann Rob (Metallica) bereits Bäume für das Projekt gepflanzt hat. ­Alissa White-Gluz (Arch Enemy) sowie Kai Uwe Faust und Maria Franz von Heilung gehören sogar dem Vorstand der Initiative an; Letztere spenden zudem einen Euro pro Konzert-Ticket. Obwohl die zwei Projektsprecher eine grobe musikalische Leitlinie zur Orientierung festlegen wollen, preist Demercastel die grundsätzliche Offenheit für alle denkbaren Beiträge.

Auf die Frage, was alle Gäste für die Mitwirkung qualifiziert, lacht er: „Sie alle sind Fans von Dirk Verbeuren!“ Dieser grinst peinlich berührt und erklärt, viele Beteiligungen hätten sich über das eigene Netzwerk oder Dritte ergeben. „Andreas Kisser war einer der Ersten; er war sofort dabei und unterstützt das Projekt seitdem enthusiastisch. Das erste Riff unserer ersten Single erinnerte mich an Obituary – also besorgte ich mir die Telefonnummer von John und fragte ihn. Auch er war sofort dabei. Uns hat wirklich überrascht, wie offen und positiv man unsere Idee aufnahm. Es ist überwältigend! Ich hätte nie damit gerechnet, dass uns so viele Leute helfen würden. Das hat uns viel Energie geschenkt.“

