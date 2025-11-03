Wie Illdisposed am 27. Oktober bekannt gaben, ist der frühere Gitarrist Rasmus „Hække“ Henriksen im Alter von 47 Jahren verstorben. Der Musiker war von 2019 bis 2023 Teil der Death Metal-Band. In den Sozialen Medien teilten die Dänen etliche Fotos des Musikers sowie bewegende Worte.

Emotionaler Nachruf

In dem entsprechenden Post auf Facebook heißt es: „Rasmus „Hække“ Henriksen [26.09.78 – 26.10.25]. Für immer in unseren Herzen. Du bist viel zu früh von uns gegangen. Wir werden deine Freundlichkeit, deine unendliche positive Energie und deine kraftvollen Riffs vermissen. Flieg, lieber Freund, und lass deine Energie in uns allen weiterleben. Wir lieben dich. Leb wohl. Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie, den Freunden und deiner lieben Frau Rolle.“ Daneben sind Fotos von Live-Auftritten mit Henriksen zusehen.

Weitere Einzelheiten teilten Illdisposed nicht. Die genauen Todesumstände von Henriksen sind bislang unbekannt. Der Musiker stieg im Jahr 2023 bei Illdisposed aus. Als Grund gab er damals gesundheitliche Probleme an. Zuvor war bei Henriksen ein Gehirntumor diagnostiziert worden. Die Band respektierte seine Entscheidung und man trennte sich im Guten. Als Ersatz kehrte Vorgänger Ken Holst zurück in die Band. Mit diesem nahmen Illdisposed ihr aktuelles Album IN CHAMBERS OF SONIC DISGUST (2024) auf.

In einer Erklärung hieß es damals: „Mit großem Bedauern müssen wir aus gesundheitlichen Gründen den Abschied von Rasmus ‚Hække’ Henriksen bekanntgeben. Rasmus hat beschlossen, all seine Energie und Konzentration auf seine Genesung zu konzentrieren, und diese Entscheidung respektieren wir selbstverständlich voll und ganz. Wir wünschen Rasmus und seiner Familie in dieser schweren Zeit alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, Ken Holst als festes Mitglied von Illdisposed wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben dich vermisst, Junge!“

