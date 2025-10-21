Am 17. Oktober fanden die Birmingham Awards statt, in deren Rahmen seit zehn Jahren Bürger der Black Sabbath-Geburtsststadt geehrt werden. Der diesjährigen Life Achievement Award wurde posthum an Ozzy Osbourne verliehen. Tochter Kelly nahm die Auszeichnung in seinem Namen entgegen.

Nachdem es die letzten drei Wochen recht still auf Kelly Osbournes Instagram-Kanal war, teilte sie am 18. Oktober eine Fotoreihe vor der Ozzy-Gedenkstätte auf der Black Sabbath-Brücke in Birmingham. Darauf sieht man Kelly, wie sie vor dem Black Sabbath-Denkmal steht und den Award ihres am 22. Juli verstorbenen Vaters in den Händen hält. Im Hintergrund haben Fans Blumen und Grabkerzen abgelegt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kelly Osbourne (@kellyosbourne)

Ozzy wäre stolz

Unter dem Post heißt es: „Gestern Abend hatte ich die Ehre, im Namen meines Vaters seinen Lifetime Achievement Award entgegenzunehmen. Ich kann euch allen nicht genug für eure Liebe und Unterstützung danken. Ich weiß, dass mein Vater mit Stolz von oben auf uns herabblickte, weil es ihm mehr als alles andere bedeutete, ein Brummy zu sein. Er liebte die Stadt und er liebte die Menschen. Diese Ehre hätte ihm sehr viel bedeutet. Aus tiefstem Herzen: Danke.“

Weitere Fotos zeigen Kelly gemeinsam mit ihrem Verlobten Sid Wilson (Slipknot), mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Das Paar hatte sich erst kürzlich, beim legendären letzten Black Sabbath-Konzert ihres Vaters, am 5. Juli vor den Augen ihrer Familie verlobt. Dem Post ist Ozzys Ballade ‘Here For You’ unterlegt.

Eine unvergleichliche Karriere

Das „Back To The Beginning“-Konzert in Birmingham am 5. Juli war das erste originalbesetzte Black Sabbath-Konzert seit zwanzig Jahren und zugleich das letzte jemals. Ein würdiger Abschied des „Prince Of Darkness“ – nicht nur karrieretechnisch. Keine drei Wochen später verstarb er in Jordans im Alter von 76 Jahren. Bei seinem letzten legendären Konzert unterstützten ihn Musikgrößen wie Metallica, Gojira, Pantera, Guns N’ Roses und Alice In Chains.

„Mein Vater hat viele Auszeichnungen in den 56 Jahren seiner Karriere erhalten“, begann Kelly ihre Rede bei der Verleihung der Birmingham Awards. „Er ist einer der 27 Künstler der Musikgeschichte, die zweimal in die berühmte Rock And Roll-Hall Of Fame aufgenommen wurden: Einmal mit Black Sabbath und einmal als Solokünstler. Er bekam fünf Grammys, während andere Künstler nicht einen bekamen. Doch dieser Award toppt alles. Er war stolz, einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame zu haben. Aber am meisten war er stolz auf seinen Stern auf dem Walk Of Stars der Broad Street.“

Außerdem betont sie, wie viel die Stadt Birmingham ihrem Vater bedeutete: „Er war ein stolzer Brummy zu Beginn seiner Karriere, und er war ein stolzer Brummy am Schluss.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.