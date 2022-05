Am Samstag (21. Mai 2022) teilte die Dark Rock-Gruppe Evanescence die überraschende, völlig unerwartete Nachricht via Social Media mit. Jen Majura, Evanescence-Gitarristin seit über sieben Jahren, soll die Band verlassen. Gründe für die radikale Entscheidung werden vorerst nicht ersichtlich, ein Ersatz für Majura existiert allerdings bereits. Im Beitrag heißt es: „Es war ein ganz besonderes Kapitel unserer Geschichte, bei dem uns unsere Freundin Jen Majura begleitet hat. Aber wir haben beschlossen, dass es an der Zeit ist, getrennte Wege zu gehen. Wir werden sie immer lieben und unterstützen und können es kaum erwarten, zu sehen, was sie als nächstes macht! Wir sind so dankbar für die gute Zeit und die großartige Musik, die wir auf der ganzen Welt zusammen präsentiert haben.

Momentan arbeiten wir hart an den Proben für unsere kommende Tour. Innerhalb der nächsten Tagen geben wir aufregende Neuigkeiten über die neue Besetzung bekannt, also bleibt dran.“

It has been a very special chapter in the band with our dear friend Jen Majura, but we have decided it’s time to go our separate ways. We will always love her and support her, and can’t wait to see what she does next! We are so grateful for the good times and great music we… pic.twitter.com/k6kEI19HaY — Evanescence (@evanescence) May 21, 2022

Plötzliche Nachricht – geplante Entscheidung?

Die ‘Bring Me To Life’-Sängerin scheint heute anderer Meinung zu sein. In drei Jahren kann natürlich viel geschehen. Insbesondere, wenn die Zeiten von dermaßen zahlreichen Sorgen, Ängsten und Unsicherheiten begleitet werden, wie es nun rückblickend der Fall gewesen ist, sind Differenzen und Unstimmigkeiten durchaus nachvollziehbar. Trotzdem bleibt die Nachricht verblüffend, nachdem während der letzten Jahre keinerlei Streitigkeiten transparent geworden sind.

Jen Majuras Reaktion

I feel the need to address that none of this was my decision! I have no hard feelings against anybody and I wish Evanescence all the best. I’m allowed to carry beautiful memories of these past years, I am grateful. — Jen Majura (@JenMajura) May 22, 2022

Wir wünschen der Musikerin jedenfalls viel Erfolg bei ihren nächsten Vorhaben und bleiben gespannt auf genauere Informationen und die Bekanntgabe der Nachfolgerin (oder des Nachfolgers?), obwohl wir Jen Majura gerne weiterhin an der Seite von Evanescence gesehen hätten.