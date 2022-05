Cradle Of Filth: Richard Shaw und Anabelle Iratni sind raus

Bei Cradle Of Filth dreht sich das Personalkarussell. So müssen die britischen Black-Metaller fortan auf Gitarrist Richard Shaw und Keyboarderin Anabelle Iratni verzichten. Als Ersatz für die anstehende US-Tournee hat die Gruppe einen gewissen Donny Burbage für die sechs Saiten verpflichtet. Die Nachfolgerin von Iratni ist Zoe Marie Federoff.

Überwältigende Band

Shaw hat offenbar andere Verpflichtungen. Anabelle scheint nicht damit klarzukommen, in einer Band in der Größenordnung von Cradle Of Filth zu spielen. Zumindest hat Dani Filth eine Andeutung dahingehend gemacht. Das ist durchaus schade, denn Iratni hat viel fürs Songwriting des aktuellen Albums EXISTANCE IS FUTILE beigetragen. Und bei den Fans kam sie allem Anschein nach auch gut an. Anabelle war im Februar 2020 für Lindsay Schoolcraft in die Formation gekommen. Die Kanadierin begründete ihren Ausstieg damit, dass er das Beste für ihr Wohlbefinden und ihre geistige Gesundheit sei. Die Band wünscht beiden Glück und Erfolg für ihre zukünftigen Projekte.

„Bedauerlicherweise ist es, was es ist“, kommentiert Dani Filth. „Wenn jemand meint, dass seine Amtszeit bei der Band beendet ist, wer bin ich, darüber zu streiten? Wir müssen respektieren, dass Leute persönliche Verpflichtungen haben und/oder manchmal ihre Berufswahl, in einer Gruppe wie Cradle Of Filth zu sein, ein bisschen überwältigend finden. Davon abgesehen macht die Band so unermüdlich wie immer weiter. Eine Reihe von Festivalterminen im Sommer steht nach der Tournee mit Danzig in den USA und Kanada an. Schnell danach folgen weitere Ankündigungen für den Herbst. Darüber hinaus haben wir eine weitere aufregende Ankündigung zu machen, aber alles zu seiner Zeit.“

