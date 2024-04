Uli Jon Roth: Jimi Hendrix hat sein Gitarrenspiel beeinflusst

In einem Interview mit der Mike Nelson Show sprach der ehemalige Scorpions-Gitarrist Uli Jon Roth über seine Anfänge als Gitarrist – und warum Ausnahmemusiker Jimi Hendrix solch einen enormen Einfluss auf sein Spiel hatte.

Uli Jon Roth: Am Anfang war der Blues

„Es war Schicksal. Ich war ab einem bestimmten Alter von Musik umgeben. Mein Nachbarfreund hatte eine Band, und ich fuhr immer mit ihnen herum, das sollte mein Leben sein. Zumindest ein Teil davon. Und die Musik hat mich einfach angezogen. Ich habe angefangen, ein Beatles-Fan zu sein, bevor ich gespielt habe", sagte Roth. „Als ich mit echten Instrumenten in Kontakt gekommen bin, habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Es fiel mir leicht, es zu lernen, und nach ein paar Monaten hatte ich bereits meinen ersten Auftritt auf einer Bühne. […] Damals gab es noch keine Tutoren, man musste sich das alles selbst anhören. Ich habe mir angehört, wie Eric Clapton spielt, und ich habe versucht, das Gehörte nachzuspielen. Nachdem ich aus der Schule nach Hause gekommen war, habe ich meine Nachbarn in den Wahnsinn getrieben."

Auf die Frage, wie wichtig Jimi Hendrix in seinem Spiel sei, antwortete Roth: „Ich habe zunächst mit Blues begonnen. Bluesbreakers, Eric Clapton, Cream. Jimi Hendrix kam etwas später. Und dann war er für viele Jahre mein größter Einfluss […]. Die meisten haben einfach nur coole Musik gespielt, aber Hendrix‘ Schaffen hatte immer ein kosmisches Element. Als Kind sah ich ihn im Januar 1969 in Hamburg spielen, und es war überwältigend. […] Die Gitarre klang wie ein übermenschliches Wesen aus dem Weltraum. Diese Geräusche waren damals völlig neu. Kein anderer Gitarrist klang so. Niemand klang wie er. Und ich habe das aufgesaugt, ich wollte diesen Sound.“

