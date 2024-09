Nightwish: Tuomas Holopainen im Video-Interview

Nightwish-Chef Tuomas Holopainen hat sich für euch auf unsere Couch gesetzt und beantwortet diverse Fragen. Erfahrt aus seinem Mund, was der Albumtitel YESTERWYNDE bedeutet und inwieweit das neue Album mit den vorherigen zusammenhängt. Zudem äußert er sich, welche spezielle Bedeutung YESTERWYNDE als zehntes Nightwish-Werk für ihn hat und in welcher Ära der Weltgeschichte er am liebsten leben würde.

Seht hier Tuomas Holopainen im Video-Interview:

Passend zur großen Nightwish-Titelgeschichte @nightwish und der Veröffentlichung ihres neuen Albums YESTERWYNDE veröffentlicht METAL HAMMER zusammen mit der Band eine weltexklusive 7“-Vinyl (metal-hammer.de/nightwish).

Auf der A-Seite begeistert der Nightwish-Klassiker ‘Nemo’ in der „Live in a Virtual World“-Version – natürlich mit Floor Jansen am Gesang und bisher physisch unveröffentlicht. Auf der B-Seite befindet sich das brandneue ‘The Day Of…’ in der Single-Version – ebenfalls ein Stück, das in dieser Variante nur hier auf Vinyl erhältlich sein wird.

