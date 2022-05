Gojira-Gitarrist Christian Andreu hat die aktuelle Nordamerika-Tour der Band verlassen, um nach Hause zurückzukehren und sich um seinen kürzlich geborenen ersten Sprössling zu kümmern. Er wird auf der Tour vorübergehend durch Aldrick Guadagnino von den französischen Metallern Klone ersetzt.

Am späten Dienstagabend (17. Mai 2022) gaben Gojira das folgende Statement über ihre Sozialen Medien bekannt: „Christian ist nach Hause zurückgekehrt, um Zeit mit seinem ersten neugeborenen Kind zu verbringen. Daher springt Aldrick Guadagnino von Klone für ihn ein, die erste Show hat er bereits genagelt! Irgendwie haben wir es geschafft, einen Franzosen zu finden, der die Gitarre genauso shreddet und außerdem genauso aussieht wie Christian! Ansonsten… Ein riesiger Shoutout an unsere Kumpels von Vowws, die es heute leider nicht schaffen konnten. Come back soon!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gojira Official (@gojiraofficial)

Empfehlung der Redaktion Nightwish: Tourstart in Nordamerika Symphonic Metal Nightwish starteten am 4. Mai ihre HUMAN. :II: NATURE.-Tour. Im November kommen sie nach Deutschland. Seht die Setlist und die ersten Videos vom Konzert. Die momentan stattfindende Gojira-Tour mit Deftones war aufgrund der Corona-Pandemie bereits zweimal verschoben worden. In der Zwischenzeit veröffentlichte die Band ihr weltweit gefeiertes Album FORTITUDE (2021). Die Platte landete sofort auf Platz eins der Billboard Top Album Charts, der Billboard Top Current Albums, Current Rock Albums und Current Hard Music Albums. Die Veröffentlichung markierte auch ein Karrieredebüt in den Billboard 200 für Gojira (zwölfter Platz) und sicherte der Band Höchstpositionen in den Charts rund um den Globus.

FORTITUDE bei Amazon bestellen