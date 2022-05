Nightwish: Tourstart in Nordamerika

auch interessant

Die Symphonic-Größen Nightwish verschlägt es nach zwei Jahren Pandemie wieder auf die Bühnen. Die Nordamerika-Tournee führt sie nach Montreal, New York, Chicago, Denver, San Francisco und Los Angeles. Als Special Guest wird die Band von ihren finnischen Kollegen Beast In Black begleitet. Die Setlist des ersten Konzertes sowie ein Video zu ‘Nemo’ seht ihr weiter unten.

Im Winter 2022 kommen Nightwish nach Deutschland. Die Einzelheiten seht ihr hier.

Erstes Konzert mit neuem Bassisten

Empfehlung der Redaktion Tarja Turunen spricht über mögliche Wiedervereinigung mit Nightwish Symphonic Metal Derzeit machen Nightwish die Bühnen mit Frontsängerin Floor Jansen unsicher. Wie könnte das mit einer weiteren Sängerin aussehen? Im vergangenen Juli spielten Nightwish ein „geheimes“ Konzert in Oulu, Finnland, um sich für ihre Festival-Auftritte vorzubereiten. Ein doppelt besonderes Erlebnis, denn es war die erste Show seit mehr als zweieinhalb Jahren und das erste richtige Konzert von mit Session-Bassist Jukka Koskinen (Wintersun). Dieser fungiert als Ersatz für Marko Hietala. Der langjährige Bassist/Sänger gab im Januar 2021 seinen Ausstieg aus der Band bekannt.

Koskinen gab sein Live-Debüt mit Nightwish bei den beiden interaktiven Konzerten der Band im Mai 2021. Auch dabei gab es zwei besondere Merkmale. Denn die Shows zogen Berichten zufolge 150.000 Zuschauer an und stellten damit den Rekord für das größte bezahlte virtuelle Konzert in der Geschichte Finnlands auf. Die meisten Zuschauer kamen aus Europa und Nordamerika, aber der Auftritt war ein globales Ereignis: Fans in 108 Ländern kauften Tickets für die Show, und die Einnahmen an der Abendkasse überstiegen eine Million Euro.

Empfehlung der Redaktion Holopainen bestätigt: Nightwish arbeiten an neuem Album Symphonic Metal Nightwish wollen wieder angreifen. Musikalisch, versteht sich. So hat sich Mastermind Tuomas Holopainen aus einem Studio gemeldet. Im Mai 2021 erklärte Tuomas Holopainen, Keyboarder und Haupt-Songwriter, dass Hietalas Entscheidung „ein wenig überraschend“ kam. Einem finnischen Fernsehsender sagte er: „Marko hat uns im Dezember 2020 darüber informiert, dass er die Band verlassen wird. Und obwohl er in den letzten Jahren sehr offen über seinen Zustand und seine Probleme gesprochen hat, kam es für uns immer noch ein bisschen überraschend. Es war also eine harte Pille, die wir schlucken mussten. Und ein paar Tage lang war ich sogar ziemlich zuversichtlich, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Emppu Vuorinen, dem Gitarristen, und wir fragten uns: ,Glaubst du, das war’s?‘ ,Ja, ich glaube, das war’s.‘ Ich meine, genug ist genug. In der Vergangenheit ist so viel passiert. Etwas, das dem Kamel den Rücken brach, wie man sagt. Wir wollten die vergangenen 25 Jahre mit all den Höhen und Tiefen nicht so beenden.“

Nightwish Tour-Start: Ein Mix aus Klassikern und Neuem

Hier die Setlist vom Konzert am 04. Mai in Toronto, Kanada: