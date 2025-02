Papa Roach spenden 20.000€

Das Papa Roach-Debütalbum INFEST feiert dieses Jahr seinen 25. Geburtstag. Zu diesem Anlass spielte die Band vor Kurzem vier ausverkaufte Konzerte in Berlin, Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf, die den deutschen Teil und Auftakt ihrer „Rise Of The Roach“-Tournee bilden.

20.000 Euro Spende

Der Termin in Düsseldorf war das Schlusslicht der deutschen Konzerte und dürfte den Besuchern lange in Erinnerung bleiben. Papa Roach arbeiteten während ihrer Zeit in Deutschland mit dem gemeinnützigen Verein Metality zusammen. An diesem Tag überreichten sie ihnen einen Scheck über 20.000 Euro. Metality schimpft sich selbst das „Lauteste Netzwerk der Welt“ und setzt sich weltweit für Metalheads ein. Sie stellen sich gegen „Zensur, Repression und zu leise Musik“. Außerdem reichen sie jedem Menschen eine helfende Hand, der im „Moshpit des Lebens hinfällt. Immer. Und ohne Fragen zu stellen.“ Ein ausführliches Interview mit den Mähnen hinter Metality lest ihr in der Februarausgabe vom METAL HAMMER.

Papa Roach setzten sich bereits früher gemeinnützig ein, indem sie unter anderem mit der American Foundation for Suicide Prevention zusammenarbeiteten. Über ihre aktuelle Spende sagen die Musiker: „Unser Ziel ist es, für diejenigen, die eine harte Zeit haben, immer ein Licht brennen zu lassen. Wir möchten sie ermutigen, sich die Hilfe zu holen, die sie benötigen." Abschließend sagten sie: „Wir arbeiten mit Metality und anderen Organisationen weltweit zusammen. So möchten wir das Bewusstsein für psychische Gesundheit steigern und die Prävention von Suizid erreichen."

