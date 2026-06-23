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Alissa White-Gluz im Interview: Blue Medusa, Dragonforce und viel mehr

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Alissa White-Gluz im Videointerview: Blue Medua, Dragonforce und viel mehr
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
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Alissa White-Gluz gibt Vollgas! Im METAL HAMMER-Interview spricht sie über die Leidenschaft für ihre Band Blue Medusa und ihr Engagement in verschiedenen Projekten.
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Alissa White-Gluz spricht im so spontanen wie aufschlussreichen METAL HAMMER-Interview bei Rock am Ring 2026 über ihre aktuellen musikalischen Projekte und Kooperationen. Das Video-Interview findet ihr unten!

Alissa White-Gluz betont, dass ihr Hauptaugenmerk auf ihrer neuen Band Blue Medusa liegt, welche sie als ihre Leidenschaft und Seele bezeichnet. Dennoch bleibt sie offen für die Teilnahme an anderen musikalischen Projekten und Kooperationen.

Alissa bei Dragonforce, Ice Nine Kills und Savage Lands

Alissa erläutert ihr jüngstes Engagement bei Ice Nine Kills und erzählt, dass sie aufgrund ihrer Freundschaft und ihrer Bewunderung für deren energiegeladene Auftritte bei mehreren Konzerten mitgewirkt habe.

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Ihre Zusammenarbeit mit Dragonforce hat in letzter Zeit große Aufmerksamkeit erregt. Alissa White-Gluz stellt klar, dass es sich bei ihrer Arbeit mit Dragonforce um eine Zusammenarbeit handelt – und nicht um eine feste Band-Mitgliedschaft.

Alissa spricht außerdem über ihr Engagement bei Savage Lands, einem Wohltätigkeitsprojekt, das sich auf Wiederaufforstung und Umweltschutz konzentriert, insbesondere in Gebieten mit großer Artenvielfalt wie Costa Rica.

Blue Medusa: Die Zukunft von Alissa White-Gluz’ Band

Was Blue Medusa betrifft, bestätigt Alissa, dass dies nach wie vor ihr Hauptprojekt ist. Die Band hat bereits Singles wie ‘Checkmate’ und ‘Flying Monkey’ veröffentlicht, weitere Singles und ein komplettes Album sollen nächstes Jahr erscheinen.

Hier seht ihr das Interview mit Alissa White-Gluz zu ihren vielen Projekten in voller Länge:

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Interview: Sebastian Kessler; Schnitt: Dominik Winter

Zuvor hatte Alissa White-Gluz bereits geschildert, wie es dazu kam, dass sie bei Dragonforce angeheuert hat.


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Sebastian Kessler schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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