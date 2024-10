Wie Five Finger Death Punch-Bassist Chris Kael erklärte, habe er es sehr genossen, als Vorgruppe von Metallica aufzutreten.

In einem Interview mit 107.7 The Bone sprach Five Finger Death Punch-Bassist Chris Kael über seine Erfahrung, mit Metallica zu touren. An die gemeinsame Reise hat der Musiker gute Erinnerungen, wie er erklärte. Five Finger Death Punch: Unterwegs mit Metallica „Das Coolste an der ganzen Sache ist, dass James Hetfield meinen Namen kennt. Er kennt meinen Namen! Metallica hatten einen großen Einfluss auf mich, als ich aufwuchs. Cliff Burton ist immer noch mein Lieblingsbassist. Ich singe wegen James Hetfield“, erklärte Kael. „Ich habe mir den ganzen Hair Metal-Kram der Achtziger angehört, also Mötley Crüe, Skid Row und den ganzen Kram.…