Five Finger Death Punch: Gitarrist bekommt Auftritt in ‘Call Of Duty’

auch interessant

Five Finger Death Punch: Virtueller Metaller

Empfehlung der Redaktion Metallica: So war es beim 1. Konzert in Amsterdam Thrash Metal Metallica feierten am gestrigen 27. April 2023 in Amsterdam einen gelungenen Auftakt ihrer Konzertreise zum neuen Album 72 SEASONS. Auf dem Kurznachrichtendienst X gab Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltán Báthory seine Kooperation mit der ‘Call Of Duty’-Reihe bekannt. Der Musiker wird sowohl in der fünften Season von ‘Call Of Duty: Modern Warfare 2’ (Review) als auch in ‘Call Of Duty: Warzone’ auftreten. Ein entsprechendes Update, das für besagte Inhalte sorgt, soll am 2. August veröffentlicht werden.

Let’s goooooo ! 👊💥 It was a lot of fun working on this, all the body scans the photo shoots with the @callofduty crew and my friends at TacGas 🤘 It’s been a long time in the making . Can’t wait for this to drop on August 2nd ! https://t.co/FhsIYABPD8 — Zoltan 🏴‍☠️ 5FDP (@ZoltanBathory) July 26, 2023

Zoltán kommentierte: „Let’s gooooooo! Es hat viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten, all die Körper-Scans die Fotoshootings mit der Call Of Duty-Crew und meinen Freunden bei TacGas. Die Entwicklung hat lange gedauert. Ich kann die Veröffentlichung am 2. August kaum erwarten!“

GOT YOUR SIX auf Amazon.de bestellen!

Das ‘Call Of Duty’-Franchise zählt zu den beliebtesten Egoshooter-Serien überhaupt. Der erste Ableger der von Activision veröffentlichten Reihe erschien im Jahr 2003. Seitdem haben sich die Titel zu den meistverkauften Videospielen aller Zeiten entwickelt.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.