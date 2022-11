Call of Duty: Modern Warfare 2

Hä? Das habe ich doch schon mal gespielt. Zur Aufklärung: 2009 erschien bereits ein Spiel unter selbigem Namen vom gleichen Entwickler. 2019 entschied sich die Serie aber für einen Reboot. Außer ein paar wiedereingeführten Charakteren haben die Egoshooter hinsichtlich der Geschichte jedoch nichts gemeinsam. Es ist November, und die vorweihnachtliche Schießbude lädt wieder ein zu einer kurzweiligen. aber extrem unterhaltsamen Kampagne von sechs bis acht Stunden Spielzeit.

Wie gewohnt ist diese gefüllt mit patriotischen und vor allem idiotischen Kommentaren unserer Kameraden, die uns für unsere Abschüsse loben. Die Story ist äußerst vorhersehbar, wird aber in prachtvollen Zwischensequenzen und mit kinoreifem Sound dargeboten. Glücklicherweise gibt es keine Skandalmissionen wie einst, als das Spiel euch als in eine Terrorgruppe eingeschleuster Agent ein Pseudo-Argument für ein Massaker an einem belebten Flughafen geben wollte.

Spektakulär ereignislos

Wieder sind die besten Missionen in ‘Call Of Duty’ jene, die vom großen Krach und Bumm absehen: Die Schleichmissionen. Schade, dass es keine alternativen Dialogoptionen gibt wie noch bei dem grandiosen 2020er-Ableger ‘Cold War’. In dem spannenden Agenten-Thriller hatten eure Entscheidungen Konsequenzen auf den weiteren Verlauf der Kampagne.

Neu sind die Crafting-Möglichkeiten, zumindest in einer Mission – diese funktionieren aber eher als kleines „Survival“-Erlebnis. Elemente wie diese sind zwar nett umgesetzt, können aber nicht reifen, und spätestens, wenn die Gegnerflut über den Spieler hereinbricht, wird es schnell nervig. ‘Modern Warfare’ bietet zudem eine der besten Missionen der Reihe und auch einige der schlechtesten. Etwa eine viel zu lange Verfolgungsjagd, wo ihr von Auto zu Auto hüpfen und diese kapern müsst. Das spielt sich extrem fummelig und frustig. Doch das richtige Lowlight wartet kurz vor Ende. Dort gilt es einen übermächtigen Panzer samt nicht enden wollendem Ansturm von Kontrahenten zu besiegen. Ihr habt kaum Deckung, und somit wird das Ganze selbst auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad zum „Trial and Error“.

Abgerundet wird dieses bittere Dessert von einem extrem unspektakulären und abrupten Finale. Die großen Schlachten und Explosionen sind Geschichte, ‘Call Of Duty’ geht mehr in kleine Operationen von Spezialeinheiten. Auch wenn diese Punkte die Kampagne etwas schlechter machen als die des Vorgängers, präsentiert Infinity Ward wieder einmal einen Blockbuster, der in seinem Genre konkurrenzlos ist.

Der Multiplayer

Die meisten Spieler werden sich ‘Call Of Duty’ ohnehin wegen des Mulitplayers besorgen. Denn für das eigentliche Standfuß, den kostenlosen Battle Royale-Ableger ‘Warzone 2’ (erscheint am 16.11.), können sie schon mal ihre Waffen einspielen. Denn um diese zu optimieren, muss man sich die zusätzlichen Ausrüstungsgegenstände („Perks“) erst mal freispielen.

Angenehm dürfte der Mehrspielerteil für alle Spieler sein, deren Reaktionszeit schon etwas nachgelassen hat (wie bei dem Autor). Denn im Vergleich mit früheren Werken ist das Spiel etwas entschleunigt. Was nicht heißen soll, dass die Kämpfe sonderlich zum Entspannen einladen. Doch auch wenn die Karten im Vergleich zu den Vorgänger etwas verkleinert wurden, tummeln sich hier weniger Leute auf etwas mehr Raum. Und obwohl die Gefechte immer noch serientypisch chaotisch sind, wirken sie nun etwas übersichtlicher.

Fazit

Die großen Marken ‘Battlefield’ und ‘Call Of Duty’, die ihren Fokus auf Multiplayer setzen, haben es derzeit nicht leicht: Viele Spieler wandern zu ‘Escape from Tarkov’ und ‘Hunt: Showdown’. Doch gerade in Anbetracht, dass ‘Battlefield’ mit dem letzten Ableger eine sensationelle Bruchlandung hinlegte, lässt sich wieder einmal sagen: ‘Call Of Duty’ bleibt auf dem Thron der Militär-Shooter.

