Metal und Videospiele gehen oft einander Hand in Hand. Das trifft nicht nur für etliche Konsumenten zu, sondern ebenso für die Macher. Im Rahmen des 30. Jubiläums der Horror-Reihe ‘Resident Evil’ kooperiert Entwickler Capcom nun mit der Kawaii Metal-Band Babymetal und gab erste Details bekannt.

Babymetal meets Capcom

Egal, ob der Zombie-Modus in mehreren ‘Call Of Duty’-Ablegern, das humoristische Tower Defense-Spiel ‘Pflanzen gegen Zombies’ (2009) oder die Sci-Fi-inspirierten Gruselwelten von ‘Dead Space’ (2008, Remake: 2023): Wiedergänger und Videospiele haben eine gleichermaßen lange wie umfangreiche gemeinsame Geschichte. Doch unter allen Titeln gibt es wohl keinen, der diese Überschneidung so geprägt hat, wie die ‘Resident Evil’-Reihe.

Mit dem ersten Teil – ‘Resident Evil’ (1996) – legte Capcom einst den Grundstein für ein florierendes Franchise. Bis heute folgten rund 30 Videospiel-Adaptionen sowie etliche Animations- und Filmumsetzungen. Grund genug ein derart langes Bestehen gebührend zu feiern.

Alcina Dimitrescu descends from Resident Evil Village with some very special news.

BABYMETAL (@BABYMETAL_JAPAN) and Resident Evil are joining forces to celebrate 30 years of survival horror. Get your hands on exclusive collaboration merchandise, coming in 2026.

See you. pic.twitter.com/SqkuvDTxuf — Resident Evil (@RE_Games) November 2, 2025

Aus gegebenem Anlass arbeitet Capcom deshalb nun mit der Band Babymetal zusammen, wie der Konzern in einer Mitteilung auf X bekannt gab. Die Kooperation beider Parteien ist naheliegend. Sowohl bei Babymetal als auch Capcom handelt es sich um eine Band beziehungsweise einen Konzern japanischen Ursprungs.

Welchen Umfang diese Kooperation haben wird, gab der Entwickler jedoch nicht konkret bekannt. Nur so viel: In einer Videobotschaft kündigt Alcina Dimitrescu — eine Figur aus dem ‘Resident Evil’-Franchise und Hauptantagonistin aus ‘Resident Evil Village’ (2021) — spezielle Merchandise-Artikel in Zusammenarbeit mit der Reihe an. Ob es darüber hinaus noch weitere Pläne gibt, ließen beide Seiten offen.

