Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Babymetal: Koop mit ‘Resident Evil’ und Capcom

Zweifellos gehören Babymetal zu den erfolgreichsten – und ausgefallensten – japanischen Bands.
Zweifellos gehören Babymetal zu den erfolgreichsten – und ausgefallensten – japanischen Bands.
Foto: Getty Images, AMUSE. All rights reserved.
von
Die Kawaii-Metal-Band Babymetal macht für ‘Resident Evil’ gemeinsame Sache mit dem japanischen Videospiel-Entwickler Capcom.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Metal und Videospiele gehen oft einander Hand in Hand. Das trifft nicht nur für etliche Konsumenten zu, sondern ebenso für die Macher. Im Rahmen des 30. Jubiläums der Horror-Reihe ‘Resident Evil’ kooperiert Entwickler Capcom nun mit der Kawaii Metal-Band Babymetal und gab erste Details bekannt.

Babymetal meets Capcom

Egal, ob der Zombie-Modus in mehreren ‘Call Of Duty’-Ablegern, das humoristische Tower Defense-Spiel ‘Pflanzen gegen Zombies’ (2009) oder die Sci-Fi-inspirierten Gruselwelten von ‘Dead Space’ (2008, Remake: 2023): Wiedergänger und Videospiele haben eine gleichermaßen lange wie umfangreiche gemeinsame Geschichte. Doch unter allen Titeln gibt es wohl keinen, der diese Überschneidung so geprägt hat, wie die ‘Resident Evil’-Reihe.

Mit dem ersten Teil – ‘Resident Evil’ (1996) – legte Capcom einst den Grundstein für ein florierendes Franchise. Bis heute folgten rund 30 Videospiel-Adaptionen sowie etliche Animations- und Filmumsetzungen. Grund genug ein derart langes Bestehen gebührend zu feiern.

Aus gegebenem Anlass arbeitet Capcom deshalb nun mit der Band Babymetal zusammen, wie der Konzern in einer Mitteilung auf X bekannt gab. Die Kooperation beider Parteien ist naheliegend. Sowohl bei Babymetal als auch Capcom handelt es sich um eine Band beziehungsweise einen Konzern japanischen Ursprungs.

Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds Für € 54,99 bei Amazon kaufen

Welchen Umfang diese Kooperation haben wird, gab der Entwickler jedoch nicht konkret bekannt. Nur so viel: In einer Videobotschaft kündigt Alcina Dimitrescu — eine Figur aus dem ‘Resident Evil’-Franchise und Hauptantagonistin aus ‘Resident Evil Village’ (2021) — spezielle Merchandise-Artikel in Zusammenarbeit mit der Reihe an. Ob es darüber hinaus noch weitere Pläne gibt, ließen beide Seiten offen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alcina Dimitrescu Call Of Duty Capcom Dead Space Merchandise Pflanzen gegen Zombies Resident Evil Resident Evil Village Tower Defense Zusammenarbeit
Die 28 wichtigsten Geschwister-Bands von Metal bis Hard Rock
Hollywood, circa 1977: Malcolm Young, Phil Rudd, Angus Young, und Bon Scott von AC/DC
Dass man innerhalb der Familie nicht nur zu Hause oder an Weihnachten musiziert, zeigen viele Geschwister-Beispiele aus der Metal- und Rock-Welt. Wir haben die wichtigsten zusammengetragen.
Familienbande können stark sein, doch in den seltensten Fällen vereinen sich Brüder und Schwestern, um im gleichen Job zusammenzuarbeiten. Dennoch gibt es einige Beispiele von Musikern, die mit ihren Geschwistern musizieren. Ganz vorne dabei sind und waren natürlich Angus und Malcolm Young von AC/DC, die über mehrere Jahrzehnte hinweg ihre Band zu einer der größten des Planeten machten. Ebenfalls seit vielen Jahrzehnten sind Rudolf und Michael Schenker unterwegs, allerdings auch nicht (mehr) gemeinsam und momentan "etwas" zerstritten. Die Scorpions mit Rudolf touren nach wie vor durch die Weltgeschichte, und der Jüngere hat kürzlich mit Michael Schenker Fest ein neues Album…
Weiterlesen
Zur Startseite